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捷流閥業客戶訂單需求轉強 在手訂單能見度達4~5個月

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

國內蝶閥龍頭捷流閥業（4580）今(17)日公布1月合併營收1.91億元、年減10.9%；捷流表示，除了匯率波動因素之外，整體訂單出貨也受全球缺櫃、航運運輸吃緊影響，致使短期訂單遞延認列。

捷流指出，雖然目前短期出貨表現受到全球缺櫃、歐美地區疫情仍持續嚴峻影響，但受惠電子、船舶與能源產業客戶工業閥門訂單仍保持良好水準，挹注今年首月營收表現仍較上月持穩。

值得注意的是，捷流1月成功接獲知名石化業興建油槽開發計畫，另隨液化天然氣需求擴大，也同步接獲中國船舶業液化天然氣(LNG)超低溫閥門產品訂單，進一步推升整體訂單已超過去年同期水準，能見度達4至5個月。

捷流表示，在石化業朝高值化資本支出投入，以及船舶業供需吃緊之下，明顯感受客戶備貨需求提升；而隨著主要客戶下單力道轉強，可望加速在手訂單出貨認列，亦有助於整體閥門出貨表現保持強勁動能。

展望今年第1季，捷流持審慎樂觀看法，持續看好電子、石化、船舶業訂單需求高漲，將透過齊全閥門產品線，以強化台灣、東南亞及中國等地區接單表現。

捷流兩岸生產基地在農曆新年期間，均輪班生產以因應訂單出貨，且相較往年留廠率高出許多，挹注整體產能稼動率保持一定水準之上。

另一方面，捷流也持續投入高端多元產業工業閥門產品的研發設計，並積極取得更多國際認證執照，致力推動整體營運規模持續放大。

營收

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