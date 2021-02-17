春節國旅旺 全台各大樂園門票暢銷

今年春節各地幾乎都是晴朗多雲的好天氣，許多民眾也趁著好天氣跟親朋好友到戶外走走，帶動KLOOK二月春節檔期銷售持續攀升，預訂數比上個月同期成長五成以上。

KLOOK指出，年前商品頁造訪量持續增加，初一到初三預訂數每天成長50-150%；年前受到大環境影響，民眾對於春節是否能夠安心出遊仍有顧慮，多呈現觀望狀態；初一到初三受惠於天氣和疫情趨於穩定，加上初三又是2月14日情人節，許多民眾開始外出，其中又以樂園、文化生態相關等戶外活動最為熱門。

而全台各大樂園門票最為暢銷，佔春節檔期預訂總數整體四分之一，包括「台中麗寶樂園」、「劍湖山世界主題樂園」、「小人國主題遊樂園」等；其中「九族文化村」因為在春節時同步開跑九族櫻花祭，園內更開放夜間賞櫻，大受旅客歡迎；「六福村主題樂園」農曆春節檔期更推出成人499元半價優惠（原價999元），一個成人還能攜帶一名12歲以下兒童免費入園，大幅帶動銷售。

春節連假民眾多半選擇攜家帶眷，全家大人小孩一同出遊去，讓生態相關或帶有文化意涵的親子活動更為熱門，包括能親近海洋生物的「遠雄海洋公園」與「屏東海生館」，現場能夠餵食梅花鹿的「鹿境生態園區」，重要的文化技藝傳承場域「宜蘭傳統藝術中心」等，其中位於台南的「十鼓仁糖文創園區」，年初才推出新展區「魔法工廠」，將廢棄糖廠改建具有工業風的魔法世界，其中「手工製作魔法書牆」以3,000多本魔法書建構而成，遊客一抬頭還能見到長個翅膀的魔法書和飛天掃帚，臨場感十足，農曆春節更推出推出十鼓節，現場民眾除了欣賞精彩鼓樂表演，更能唱完整個展區，帶動眾多旅客前往。

另外，春節適逢櫻花旺季，許多賞櫻熱點在過年春節期間更吸引許多民眾前往朝聖，帶動國光客運武陵農場賞櫻專車的熱銷，目前武陵農場櫻花已經開三至五成，預計本週到2月底花況盛開，有機會看到滿開的櫻花海；同樣為賞櫻熱點的九族文化村，除了自身門票熱賣外，也帶動周邊日月潭等景點。