「路遙知馬力」 中工回應陶朱隱園房價不如香港

媒體報導香港豪宅以每坪約新台幣1,700萬元價格成交，遠高於外傳陶朱隱園每坪800萬價格。中華工程（2515）今(17)日發布新聞稿表示，中工未曾公布任何官方定價，相信價格只在真正買家的心中，但台灣科技產業為世界翹楚，尖端工商界人士實力不容小覷。

中工今天新聞稿並以「陶朱隱園不到香港豪宅一半價格？ 中工：路遙知馬力」作為標題，中華工程發言人表示，這標題主要想達，雖然台灣、香港兩地環境不同，無法比較，但陶朱隱園作為千年藝術宅，不會輸給香港。

另外，針對外界質疑，陶朱隱園取得使用執照後，將近三年仍未進行公開銷售。中華工程表示，因植栽、第二門廳、宴會廳、休閒會所等多處設計，尚未達藝術住宅的標準與和諧，因此寧願冒著外界諸多質疑與壓力，也不惜代價不斷重新設計與施工，調整到盡善盡美，對苦等已久的買家們致上歉意。

對於外界熱傳陶朱隱園封盤不賣消息，中華工程再次澄清，預告將在今年第三季公設室裝完成後，開放符合資格的買家優先參觀。