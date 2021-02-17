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陽明、萬海元月營收再創新高 陽明首度衝上200億元
陽明（2609）、萬海（2615）元月營收也是再創新高，陽明直接站上200億元，來到204.46億元，年增率達44.47%。萬海也創新高，元月營收135.44億元，較上個月增加16.68 %，年增率達105.63%。
陽明、萬海今天公布營收，順利創下歷史新高，長榮（2603）封關前公布的元月營收更出色，再度刷新歷史記錄達284.35億元，年增率達71%。中國今年許多廠商過年的休假都縮短，目前市場需求都很穩定，不過，大陸各工廠近日正式開工的需求也是一個重要指標，貨櫃輪市場能見度會更高。
法人分析，雖然油價上漲，但在貨運龐大的需求下，價格維持高檔，油價上漲效益對獲利影響有限，全球還是一直處於缺櫃情況，貨櫃周轉率比去年同期降一半，元月出發到到歐、美的貨櫃，最少5個月以後才會再回亞洲，全球缺櫃情況一時很難紓緩，全球貨櫃輪運價將高檔震盪。
元月份是貨櫃輪的農曆年前出貨高峰，受到缺櫃影響，價格居高不下，推升貨櫃三雄營收創新高。其中，近洋線的航線波動更大，萬海貨櫃調度的動作比較積極，缺櫃流失的貨量比較小，再加上部分中遠洋加班船助益，高單價的中遠洋占比增加，所以較去年同期營收增幅較大。
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