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懷特報喜！癌因性疲憊症新藥3月納健保 嘉惠乳癌患者

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

懷特生技（4108）今日公告，旗下研發上市治療「癌因性疲憊症」新藥，將於3月1日起納入健保給付，嘉惠乳癌患者。同時，與5家大型醫院合作進行的臨床試驗，乳癌患者合併接受化療與癌疲憊藥物，探討提升治療順從性和完治率，收案進度已達9成，預計3月底完成收案並將進行資料分析，投稿國際知名醫學期刊，展現新藥臨床價值。

懷特指出，世界衛生組織WHO最新資料顯示，乳癌已經取代肺癌，成為全球最常見癌症，佔新增患者的12%；在台灣，乳癌年增14,217人，長期蟬聯女性最容易罹患的癌症，平均不到37分鐘新增1人，至今超過12萬名乳癌患者正積極接受治療。

被列入國際疾病分類ICD-10的「癌因性疲憊症Cancer-Related Fatigue, CRF」，是化放療過程最常見的不適症狀。懷特生技自行研發上市的治療藥物，是全球唯一的「癌因性疲憊症」處方新藥，將於3月起納入健保給付，照顧乳癌患者，順利完成化放療程。

此外，前述臨床試驗收案參與之醫院包含林口長庚、台北長庚、基隆長庚、高雄長庚、義大癌治療醫院共計5家大型醫院，就接受化療的乳癌二、三期患者，合併使用「癌因性疲憊症」治療藥物，探討減輕因化療毒性而引發的血球低下、嗜中性白血球低下等症狀，增加化療的順從性以及提升完治率。

癌床試驗主持人、義大癌治療醫院副院長饒坤銘醫師指出，乳癌患者在化療過程會出現各種不適症狀，其中以難熬的癌因性疲憊症（CRF）最為常見，不少患者不僅陷入越睡越累的困境，更會因體力不堪負荷而降低治療意願，甚至不得不延後、被迫中斷治療，讓癌症腫瘤趁機變大且惡化。

目前該項臨床試驗的收案進度已達九成，預計3月底即將完成，並展開後續數據資料統計分析，整理、撰寫論文，投稿國際知名醫學期刊以及於國內外大型醫學會進行發表，展現新藥臨床價值。

乳癌 長庚

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