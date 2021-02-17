高雄港灣土地進入「亞灣2.0」 今年起分4期全面推動

高雄市長陳其邁今天宣布將在高雄的亞洲新灣區進行「亞灣2.0」計畫。負責整個計畫推動的高雄市政府副祕書長郭添貴表示，亞灣2.0計畫分4期推動，目前第一期已在進行，港務公司昔日單身宿舍搬遷後改建為旅店就是第一期的計畫之一，利用蓬萊港區一座倉庫規的「全息投影」戲院這個月底會完成，大港橋周邊的14座棧庫群招商營運也是第一期計畫之列，未來第4期計畫可能開國際標興建高雄新的雙地標。

郭添貴表示，駁二堀江街附近的「HOLO PARK ‧ 映像鹽埕」就是第一期計畫已完成的部分，那裡曾是昔日高雄港務局的單身宿舍，現在改建為旅店和懷舊商店街，有特色餐飲、酒吧等，已在農曆春節期間試營運。參與港區土地開發招商的高雄港埠土地開發公司表示，也是第一期計畫的全息投影戲院，是復刻50年代高雄「 大舞台戲院 」建置，預計2月底營運，將是全球第一座7D浮空影院，結合獨家全息影音技術，首發歌舞片「 大美港都：記憶鑰匙 」，盼提供遊客沈浸式體驗。

「亞灣2.0」第2期計畫包括大港橋周邊第7、8、9、10號倉庫的招商，以及愛河灣13號碼頭、一座小鯨魚館與陸域開發為遊艇碼頭的計畫。這些計畫預計明年完成。開發期程約為110年到111年。

郭添貴說，第3期計畫包括高雄港第3船渠3號碼頭、愛河灣和第14、15號碼頭的開發，這個計畫包含一部分空地的BOT計畫，另一部分計畫是21號碼頭和市屬「停3」用地共約2公頃的開發招商。開發期程約為112年到113年。