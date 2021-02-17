國光將開發次世代新冠疫苗 啟動海外臨床試驗
國光（4142）表示，因應新冠疫情持續出現變種病毒，且已可見流感化趨勢，國光將開發次世代新冠疫苗，並在國外啟動臨床試驗。
國光強調，新冠病毒持續不斷突變，疫情蔓延不止，開發出翻新升級的疫苗將成為長期防疫需求。國光將調整新冠疫苗開發策略，追蹤分析病毒株突變之趨向，發展最適用的次世代疫苗。國光正在開發中的下一代疫苗除了針對造成這一波疫情蔓延的病毒株外，也將針對未來可能出現的優勢病毒突變株，開發有效之新一代疫苗。國光絕不會在未來的防疫抗戰中缺席。
國光團隊本於防疫台灣優先、守護國人的使命感，在去年新冠肺炎爆發之時，是全台第一家決定投入疫苗研發的疫苗廠，一年來同仁全力投入疫苗開發努力不可抹滅。國光首代新冠疫苗一期臨床試驗依政府建議調整劑量，並提出劑量探索臨床試驗計畫，但臨床試驗仍未獲同意。
國光仍將持續與法規單位進行溝通研議，而國際二期臨床試驗即將開始。我們有信心也有決心持續努力，繼續推動執行完成國際新冠疫苗二、三期臨床試驗，國光全力開發新冠疫苗成功的初衷未曾改變。
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