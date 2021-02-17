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北市祭免費聘僱移工家庭照顧技能指導 逾2000家庭受惠

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
北市勞動局長陳信瑜表示，自2017年推出「聘用外籍看護工雇主安心計畫」，安排專業護理師及通譯人員到宅指導看護工，迄今已有2,012個家庭受惠。 圖/北市勞動局提供
北市勞動局長陳信瑜表示，自2017年推出「聘用外籍看護工雇主安心計畫」，安排專業護理師及通譯人員到宅指導看護工，迄今已有2,012個家庭受惠。 圖/北市勞動局提供

台北市有近五成的長照家庭，選擇聘僱移工來協助照顧家中長者，但因語言及文化差異，易產生雇主與移工間的誤會。北市勞動局長陳信瑜表示，勞動力重建運用處為此自2017年推出「聘用外籍看護工雇主安心計畫」，安排專業護理師及通譯人員到宅指導看護工，迄今已有2,012個家庭受惠。

張奶奶於去年秋天，因腦中風導致長期臥床，需長時間有人從旁照顧，張奶奶的家人生活也跟著變得一團亂，經全家討論後，決定申請外籍移工阿妮到家中擔任看護工。

但因阿妮初次來台，語言不通及照顧技巧不足，讓雇主張小姐感到非常疲憊，後來得知北市有免費到宅訓練服務，完成預約幾天後，就立刻有護理師及通譯人員到家中指導阿妮，細心教導阿妮如何正確幫助張奶奶翻身移位，才不會造成彼此受傷，並帶領阿妮操作日常簡易肢體關節活動，讓張奶奶患側不再僵硬。

「到宅指導服務真的很棒！」張小姐說，阿妮是一位非常勤奮、貼心又肯學習的看護，只是最初比較不熟悉，但在指導團隊指導後，阿妮愈來愈得心應手，讓她感到非常放心。

指導團隊表示，移工從面對長者感到束手無策的窘境，到團隊協助指導改變後，看到家屬滿是欣慰與歡喜的模樣，就是到宅指導服務的最大回饋。

陳信瑜指出，移工是不少家庭的照顧主力，重建處近年來舉辦許多移工專業照顧課程及活動，協助聘僱移工家庭使用長照及連結外部的資源，給予移工情緒上的支持。

陳信瑜說，藉由到宅訓練，提升移工照顧技巧，搭建聘僱移工家庭及移工之間的橋樑，為聘僱移工家庭，培育更多具有專業服務技能的「神隊友」，也讓移工成為雇主的新家人。

移工 外籍看護 護理師

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