高雄掀「高」潮！29棟摩天樓正在蓋 房價近7字頭

高雄摩天大樓越來越多，台灣房屋統計高雄市地政局新建房屋開工申報數據，近三年規畫25樓以上的超高層大樓，從2018年4棟，2020年達13棟，大增三倍，三年累計已達29棟，未來高雄摩天樓林立，城市天際線愈來愈高。

資料顯示，高雄規劃興建中29棟超高大樓，其中2棟將做為商辦大樓，其餘則規劃為住宅大樓，總戶數達8062戶。

最高樓層為統一集團旗下統正開發，未來將於夢時代旁興建的地上46樓、地下5樓的摩天住宅，摩天樓建案則以三民區最多，將推出6棟超高大樓，其次為鼓山區、前金區，各有5棟，前鎮與苓雅區也各有4棟。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府2018年放寬高層住宅大樓環評規定後，帶動建商興建超高層住宅大樓意願，近年高雄地稀價高，一些擁有高容積的商用基地，紛紛興建超高樓層以符合成本效益。

從消費市場角度來看，超高樓建案享有景觀優勢，一來能滿足高端客層對住居環境的要求，二來也具抗跌保值，第三，目前市場資金氾濫，超高住宅也能提供資金停泊，也因此帶動高層大樓走向增多的趨勢。

台灣房屋高雄美術館加盟店店東蔡志揚指出，高雄超高大樓多能俯瞰愛河、眺望高雄港或柴山美景，對富人很具吸引力，近年房價一路上揚，樓層越高價格也越高，最高已逼近7字頭。

蔡志揚表示，目前高雄最高的摩天大樓，包括作為複合商辦的85大樓及50層長谷世貿大樓，位於亞灣區高達68樓的「THE ONE」，則是高雄也是全台最高的豪宅大樓，最高每坪53萬元，名列高雄十大豪宅。