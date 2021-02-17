高雄摩天大樓愈蓋愈多 2年暴增三倍、戶數增二倍

高雄摩天大樓愈蓋愈多，統計港都近三年超過25樓以上超高層大樓新建案，從2018年僅4棟，到2020年增加至13棟，2年大增3倍，而2020年高樓建案總戶數逼近4千戶，相較2018年增幅近2倍，超高層大樓越蓋越多，高雄城市天際線墊高。

上市建商主管說，高雄地方經濟表現有待提升，更多的超高大樓對房地產市場是利是弊，市場有不同看法。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近三年高雄共有29棟樓高超過25層以上的超高大樓規劃興建中，其中2棟將做為商辦大樓，其餘則規劃為住宅大樓，最高總樓層達46樓高，是由隸屬統一集團的統正開發，未來將於夢時代旁所興建的摩天住宅。

另建案區域則以三民區最多，將推出6棟超高大樓，其次集中於鼓山、前金區各有5棟，前鎮與苓雅區也各有4棟。

張旭嵐表示，政府從2018年4月針對商辦或住宅的環評規定一律放寬為120公尺以上，且不用樓層認定後，也帶動了建商興建超高層住宅大樓的意願，而隨著近年高雄地稀價高，建築物料與人力成本高漲，建商又得兼顧建物品質考量下，一些擁有高容積的商用基地，樓層也因而越拉越高以符合成本效益，而從消費市場角度來看，高樓建案享有景觀優勢，除了能滿足高端客層對住居環境的要求，這兩年受市場投資人資金豐沛，低利環境優勢下，讓超高樓住宅市場也存在著交易利多，因此帶動高層大樓走向增多的趨勢。

台灣房屋高雄美術館加盟店店東蔡志揚指出，以高雄幾個高樓推案熱區來看，因擁有旺盛的住宅需求，建商結合商圈地段優勢，紛紛加速開發市心區高容積土地，並發揮基地得天獨厚的景觀優勢，讓住戶享受俯瞰愛河、眺望高雄港與柴山的美景。

上市建商主管說，超高大樓一度是高雄房地產市場的「痛」，觀察最高的85摩天大樓，到50層長谷世貿大樓現況即可見一斑，在高雄人口流失從台灣第二大城變成第三大城後，摩天大樓的未來如何發展，市場有不同看法。