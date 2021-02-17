百貨業 連假人潮擠爆

今年春節無法出國，百貨公司七天春節假期人潮史上最多，加上天氣舒適，帶旺遠百、新光三越、微風等，無論人潮或業績皆雙位數成長，精品、化妝品和運動休閒表現最亮眼，讓百貨業吃下定心丸，今年第1季業績看俏。

在遊樂區方面，指標遊樂園包括六福村、劍湖山、義大世界等，春節期間雖遭逢防疫管制，但來人數量不遜於去年，大抵持平或優於去年，其中劍湖山年增六成相對亮眼。

遠百表示，台灣疫情管控得宜，春節總體業績較去年成長超過一成，其中以精品成長四成表現最亮眼，家電承襲去年買氣成長也超過四成，與精品同為年節期間業績成長雙冠王。

春節期間，遠百的闔家、情侶動態活動多，加上流行服飾單一特價起，百貨服飾、保健器材、大家電加碼滿千送百，用餐需求更不容小覷。服飾類以男、童裝表現最佳，成長超過一成五；化妝品，女用配件次之，成長率近一成。

新光三越指出，去年初三爆發疫情，因此去年初三至初五業績負成長，不過台灣防疫得當，相較去年，今年統計至初四，整體業績成長超過15%，各店普遍不錯，平均成長5%至20%。

微風提到，今年春節檔期整體成長雙位數，其中精品業績更是大爆發，對比去年過年檔期，整體成長95%，以獨家品牌、美國設計師品牌Thom Browne、潮牌Off White業績最亮眼。旗下貴婦超市BreezeSuper就湧入人潮採買年貨，業績比去年同期增加超過四成。

至於遊樂園，義大遊樂世界表示，今年春節七天時間，進園約2萬人，與去年春節相當，主要是政府為了防疫對遊樂區做人流管制，無法超量接待遊客。特別的是，劍湖山今年春節期間的遊園人數，年增率達六成，優於預期，另一大型遊樂園六福村，在春節期間到初五為止，遊園人數約3萬多人，相對持平。（記者何秀玲、黃淑惠、宋健生、林政鋒）