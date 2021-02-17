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國道型超商 業績發燒

經濟日報 / 記者何秀玲／台北報導

今年春節連假七天，疫情影響下除了開車返鄉團圓，不少人選擇就地過年，便利商店因此成為民眾採買補給站，無論是特色門市、觀光區或國道型門市業績成長上看三成；過年期間，許多店家不開，超商鮮食也成為春節期間最熱銷產品。

7-ELEVEN表示，受惠春節天氣晴朗、返鄉人潮多，位於國道交通樞紐的泰安及仁德服務區，來客數同樣較平常假日成長兩至三成以上，都帶動業績成長雙位數。

全家的省道第一座休息站口湖休息站今年2月初開幕，目前全家共經營三座國道服務區，加入口湖休息站及國旅商機發酵，預計可帶動全家商場整體業績成長一成。全家也表示，觀察春節期間業績，鮮食為帶動主因，其中現煮咖啡成長約一成，果腹即食的微波主食、麵包等亦有大幅成長。

全家 春節 國道

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