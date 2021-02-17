房市春節報喜 熱銷60億元

今年春節房市在剛性需求支撐下，來人與成交金額較去年同期至少成長約二、三成，其中房價低基期的桃園、台中、台南表現佳；總計六大代銷春節銷售金額突破60億元，優於預期。

六大代銷中以甲山林、新聯陽表現最突出。甲山林機構總經理張境在指出，受疫情影響，今年農曆春節是十多年來最多國人在台過節的一年，總計小年夜至初五的七天春節假期中，集團旗下代銷案場來人約1,300組，成交金額約18億元，整體市況優於去年至少三成，換屋、自用客戶都有，買氣平穩。

新聯陽副董林徹人認為，今年春節房市在初三（14日）湧現人潮，像是「潤泰敦峰」、「萬企大業」、「欣世代」、「新潤A5」、台中「鵬程星境界」等豪宅或一般住宅銷售都有不錯表現，尤其豪宅產品在不少台商出手下，不僅高端產品銷售率提升，更推升集團新春期間合計賣出約12億元。

海悅機構總經理王俊傑表示，今年春節由於民眾大多出遊，房市買氣主要集中假期最後二、三天。

以集團來說，三天的銷售金額超過7億元，其中，台北市「富邦敦南藝術」、「擎天森林」、「藏美寓」都有高詢問度。另外，新北市今年在首換族出手下，成交優於去年二成，還有桃園小檜溪、中路特區，以及台中、台南等地買氣也都不錯。

甲桂林總經理陳衍豪指出，受惠新春期間疫情較農曆年前樂觀，且全球股市表現不錯，旗下代銷案場新春期間銷售約7億元，包含「頤海大院」、「全陽柏悅」等都是熱銷新案。

遠雄房地產總經理張麗容表示，今年公司大年初三才開始全面營業，總計12個營業案點，來人約1,600組、成交約10億元，表現優於預期；春節銷售奏凱歌，今年牛年房市將呈「春暖花開滿堂紅」氣象。