劍湖山、六福村 春節報佳音
今年全台灣的天氣不錯，疫情期間，各大遊樂園也拉高防疫標準,到遊樂園的人數比預期好，劍湖山（5701）今年春節期間的遊園人數估成長6成，人數表現比預期中還出色，遊園人數都在安全範圍內；國內另一大型遊樂園六福村，在春節期間到初五為止，遊園人數約3萬多人，有疫情幹擾的情況下跟去年同期差不多，這個數字比預期中好。
原本遊樂園考量疫情升溫，今年農曆春節連假期間實施遊客總量管制措施，同時也啟動開園後定時通報機制，提前預警宣導、分流、管制等，這次入園人數減半，六福村統計今年春節遊園跟去年差異不大，人數控管這個部分，對於業績會有影響但應讓有限。
劍湖山表示，今年是象徵多頭上升的牛年，劍湖山世界創設「犇向幸福廣場」，並重金打造全國唯一的超級大金牛，身長達5.8公尺、高超過3公尺，加上劍湖山春節期間加碼15歲以下免費，吸引遊客紛紛到劍湖山賞花、看金牛、體驗全台最大釣魚場等新設施，今年春節遊園人數預估比同期成長6成。
劍湖山世界石竹花主題區、紫藤花區、大理花區、玫瑰花區以及「風華萬代、蘭得一見」蘭花展出，充分展現「花現劍湖山」的新景象。並 自2021年2月1日至3月1日劍湖山的優惠活動，包含門票499元(原價899元)享有總值700元以上的超值享樂券，至於新設施方面，除了花卉景觀，全台灣面積最大之體感互動釣魚遊戲，即日起至3月1日止，現場購票體驗還有機會參加抽大獎活動，歡迎遊客趕快到劍湖山世界賞花、打卡、體驗新設施，在春節期間都吸引不少遊客。
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