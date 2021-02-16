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疫後兩利多 航空業迎春燕

經濟日報 / 記者黃淑惠/台北即時報導

疫後兩利多，航空業迎春燕。印度躋身新冠疫苗第二大生產國，國航中的華航（2610）、長榮航可望迎國際疫苗載運商機，其次，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日鬆口，明年春節有望解封，同步為航空觀光業捎來春燕。

新冠疫情重創航空、觀光業，但疫苗問世後也出現超大轉機，由於疫苗施打後，亞洲解封的期望值升高，帶動日經、港股等亞洲股市大漲，觀光、娛樂相關產業率先。

今年航空業出現全新兩大商機，首先疫苗空運的載運訂單需求將出現排擠效應，海運塞港引起的「轉空運單」，貨運商機擠入航空業，大舉推升運價；隨著疫苗問世，全球開始施打，未來邊境有條件開放，航空業有望迎來報復性旅遊商機。

航空貨運繼元月分宣布航空貨運全線開漲後，隨著疫苗載運需求加入，再加上人力成本攀升，客機轉貨機盡量以全貨機來載貨，降低人力成本急升，如果訂單還是很急迫，需要大量客機轉貨機，農曆年後航空貨運的運價勢必再漲。航空雙雄華航、長榮航受惠外，中菲行、捷迅、遠雄港、台驊及旗下的台灣空運今年營收還是有著想像空間。

其實，日前台驊董事長顏益財就表示，今年疫苗空運的載運訂單需求將排擠到正常的航空貨運運能，航空貨運的市場需求能見度高，新年度的運價可望都維持高檔，這樣的高運價趨勢，必須等到各國邊境控管解除後，航空客運開始復甦，價格才有機會下來，航空貨運機隊多的業者將受惠。

繼元月分宣布航空貨運全線開漲後，隨著疫苗載運需求加入，再加上航空業考量到人力調度成本攀升，盡量以全貨機來載貨，如果訂單還是很急迫，需要大量客機轉換貨機，農曆年後航空貨運的運運勢必再漲。

疫苗 航空業 長榮航

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