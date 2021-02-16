繼好市多、漢神百貨之後…環球購物中心插旗北台中

台中市北屯區去年人口增加率全市第一，夾帶人口紅利，吸引好市多、漢神百貨、環球購物中心插旗。台中市經發局今天說，北屯11期重劃區內的「市31」BOT案招商案已由環球購物中心獲選最優申請人，預計今年上半年動工興建，並保障台中市民30%以上就業機會，帶動就創業，活絡區域發展。

內政部地政局最新統計，北屯區自2015年超越西屯區，已6年連霸拿下台中市房屋買責移轉棟數冠軍，去年人口增加率逾13％，全市第一。

台中市議員李中觀察，北屯區受惠交通、公共建設之利，繼台中市七期之後，將成為北區、北屯區、豐原區、潭子區等地居民消費的北台中經濟重鎮。北屯區11期重劃區有崇德商圈發展成熟，沿線美食雲集，素有「台中小天母」之稱，目前11 沿著環中路到14期為房市熱區，吸引建商獵地推案。

台中市建築經營協會理事長邱名仕認為，北屯近年受惠重大建設與重劃區陸續完成，躍升台中房市熱區，其中11期重劃區「市31」擁有崇德商圈，且鄰近洲際娛樂商城、台中巨蛋，未來待商城百貨成形，發展不輸七期重劃區。

經發局長張峯源說，「市31」BOT案坐落北屯區崇德路三段728號、錦村人文市場（崇德玉市）舊址，面積約8630平方公尺，鄰近國道1號、3號、中彰快速道路，交通便捷，周邊有台中洲際棒球場、台中巨蛋、中信金「台中洲際棒球園區娛樂商城」開發案與漢神百貨合作，融入成熟的崇德商圈。

張峯源指出，「市31」BOT案去年底由環球購物中心獲選最優申請人，未來由環球投資約10億元，興建地下2層、地上4層兼具超市、主題式餐飲、休閒及購物等多功能購物中心。