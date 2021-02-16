燦坤全新店格Surpass超越店 26日晚上七點台中市亮相

燦坤（2430）全新店格－Surpass超越店，將於26日（周五）晚上七點在台中市南屯區大墩路888號盛大開幕。燦坤指出，這是全台唯一精品3C店，將3C通路提升到無以倫比的層次。

燦坤強調，這也是打破30年黃色傳統， 斥資千萬打造純白外觀，創造經典奢華，首創精品3C管家 預約優先服務制， 提供最細膩極致的服務。

燦坤表示，跳脫燦坤舊有的框架，歐洲精品級外觀，讓人有如漫步在巴黎的氣氛，自店內裝潢皆展現無以倫比的尊榮饗宴，店內商品更是全國首屈一指，獨家首賣。

燦坤強調，驗證3C通路的全新改革，只有燦坤能夠超越燦坤。尊榮頂級店格「Surpass超越店」將嶄新亮相，並以史無前例，開幕首度打造戶外夜間炫光盛典、 華麗視覺饗宴， 創造台中新地標。

元月消費力道強勁，元月燦坤營收達 20.97億元，年增15.7%，為2021年業績揮出第一隻強棒，展現3C龍頭氣勢及開拓銷售版圖的企圖心。