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疫情下發威 台灣去年電輔車出口創歷史新高

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
消費者在選購電動輔助自行車時，宜先認明是否擁有合格標章，須通過國家安全測試(CNS14126)，經過交通部審驗合格，並具有「綠色網狀黃色閃電」合格標章，才能合法上路。技術處
消費者在選購電動輔助自行車時，宜先認明是否擁有合格標章，須通過國家安全測試(CNS14126)，經過交通部審驗合格，並具有「綠色網狀黃色閃電」合格標章，才能合法上路。技術處

新冠肺炎席捲全球，因應疫情期間出行的社交距離要求，歐美市場掀起自行車與電輔車搶購風潮，讓台灣自行車外銷數量維持亮眼成績。據統計去年台灣電輔車總出口數創歷史新高，年增17.99%，國內自行車大廠的訂單已滿載到今年年中甚至年底，自行車成為少數能逆勢成長的亮點產業。

通勤需求及運動風潮雙重助攻下，國內電動輔助自行車車款亦推陳出新，消費者在選購電動輔助自行車時，宜先認明是否擁有合格標章，須通過國家安全測試（CNS14126），經過交通部審驗合格，並具有「綠色網狀黃色閃電」合格標章，才能合法上路。

另外，電動輔助自行車不同於一般自行車，購買時須考量到後續維修問題，建議選擇具有完善保修及通路之品牌廠商，保障後續之售後服務。

今年為台灣自行車旅遊年，觀光局推出16條自行車多元路線，串連全台各名勝景點，民眾能依照自身需求規劃半日、一日到多日的遊程，以及提供不同等級的行程（休閒型、運動型、挑戰型、進階型）供車友挑戰。

全台1,872條自行車專用道與環島1號線所串連打造的觀光自行車道網絡，加上國產電輔車的助攻，騎上武嶺、單車環台、澎湖馬祖跳島騎行，從北到南、從島內到島外輕鬆騎乘已不是夢想，不僅可避免交通堵塞，更可悠閒的靠雙腳騎行欣賞沿途風景，體驗台灣的好山好水。

自行車旅遊年16條多元路線分別為濱海線、河濱線、環山線、山岳線、田園線，包括北海岸路線、蘭陽平原路線、東北角路線、茂林路線、西拉雅路線及花東縱谷路線等。

據統計去年台灣電輔車總出口數創歷史新高，年增17.99%，國內自行車大廠的訂單已滿載到今年年中甚至年底，自行車成為少數能逆勢成長的亮點產業。技術處
據統計去年台灣電輔車總出口數創歷史新高，年增17.99%，國內自行車大廠的訂單已滿載到今年年中甚至年底，自行車成為少數能逆勢成長的亮點產業。技術處

自行車 觀光

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