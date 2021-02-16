快訊

為上班族打氣！4大超商「開工日限定咖啡優惠」一次看

明天開工拜拜領紅包 命理老師教眉角運勢旺一年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汎德永業1月合併營收43.2億元 年增6成創歷史同期新高

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
BMW總代理汎德日前在台北Bellavita寶麗廣場打造祕境森林，展演全新BMW6系列Gran Turismo。記者曾學仁攝影／報系資料照
BMW總代理汎德日前在台北Bellavita寶麗廣場打造祕境森林，展演全新BMW6系列Gran Turismo。記者曾學仁攝影／報系資料照

汎德永業（2247）1月合併營收為新台幣43.2億元，年增率59.95％，創歷史同期新高。汎德永業表示，本月BMW熱門款X系列休旅車（X1、X3、X4、X5、X6）銷售繳出亮眼成績，重磅新車BMW全新5系列以及Porsche首款純電動車Taycan 均持續交車，帶動今年1月合併營收較去年同期大幅成長。

汎德永業指出，Porsche首款純電動車Taycan 系列自發表後銷售十分火熱，緊接著推出全新的Taycan入門車型，因其訂價十分具市場競爭力，自正式發表以來詢問度及試乘人潮居高不下，目前預收單亦相當踴躍，預期第二季即可正式抵台開始交車，為上半年新車銷售表現注入強心針。

汎德永業表示，由於各國對於環保法規的要求逐年提高，預期符合新世代環保需求的電動車勢必將逐漸成為汽車產業的主流，而根據BMW原廠消息，電動車新世代車款iX有機會在今年下半年上市，其擁有更出色的純電行駛里程與性能，駕駛輔助功能也更加提升，將有助於BMW全力搶攻電動車市場。

此外，維修保養業務則維持穩健成長情況，公司看好維修保養業務的未來成長性，將持續增設結合銷售與售後服務廠的據點，預計於2022年下半年開幕的台中4S保時捷多功能展示中心，已於2月8日進行動土典禮，未來展間將提供新車展示、售後維修等全方位服務，且其基地坐落於台中市南區緊鄰雙鐵共構，交通便利，預期將能帶動Porsche賞車熱潮，並進一步推升業績成長。

電動車 永業 汎德

延伸閱讀

屏東東港持錘怪客狂砸18車！ BMW、賓士等多輛名車受害

BMW自撞5人全喪命　空姐藝人捨身救未婚夫80%燒傷命危

X5 M、X6 M性能休旅超熱賣！　2020年BMW M GmbH賣破14萬輛再創新高！

影／BMW M5跟Mustang都輸給它！你也想換輛保時捷電動車嗎？

相關新聞

元月商用不動產成交123億 跳增444%

2020年在台商回流、資金挹注下，商用不動產投資市場交出亮眼成績，隨即今年1月又迎來不少商用不動產投資交易，包括商辦大樓...

「這產業」訂單滿到年底 去年電動單車總出口數創新高

新冠肺炎席捲全球，最熱銷的商品除了口罩、酒精以外，當屬自行車與電動單車，歐美市場更掀起一股自行車與電動單車的搶購風潮，讓...

汎德永業1月合併營收43.2億元 年增6成創歷史同期新高

汎德永業（2247）1月合併營收為新台幣43.2億元，年增率59.95％，創歷史同期新高。汎德永業表示，本月BMW熱門款...

出人意料！原來這樣的房子貸款條件最差

一般認為房子愈老，貸款條件愈差，能貸的成數低，貸款利率也比較高。但統計財團法人聯徵中心資料，結果出人意料。

特斯拉新款電動車齊發 台灣供應鏈迎肥單

特斯拉（Tesla）今年規劃推出多款新電動車，除了電動皮卡和電動卡車外，就以Model Y擴大量產和交車最受矚目。由於全...

鋼市走在上坡段 旺到Q2

鋼市繁榮、持續走在上坡路，2021年前三個月，中鋼盤價連三漲、累計上漲18.1%，中下游用鋼產業海內外接單價量齊揚，預期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。