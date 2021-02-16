「這產業」訂單滿到年底 去年電動單車總出口數創新高

新冠肺炎席捲全球，最熱銷的商品除了口罩、酒精以外，當屬自行車與電動單車，歐美市場更掀起一股自行車與電動單車的搶購風潮，讓台灣自行車外銷數量維持亮眼成績。經濟部今（16）日指出，據統計2020年台灣電動單車總出口數創歷史新高，較2019年成長17.99%，市場需求不斷上揚，國內自行車大廠的訂單已滿載到今年年中甚至年底，自行車成為少數能逆勢成長的亮點產業。

在通勤需求及運動風潮的助攻下，國內電動單車款亦推陳出新，經濟部提醒消費者在選購電動單車時，宜先認明是否擁有合格標章，須通過國家安全測試（CNS14126），經過交通部審驗合格，並具有「綠色網狀黃色閃電」合格標章，才能合法上路。

另外，電動單車不同於一般自行車，經濟部提醒，購買時須考量到後續維修問題，建議選擇具有完善保修及通路的品牌廠商，保障後續的售後服務。

2020年為台灣自行車旅遊年，觀光局推出16條自行車多元路線，串連全台各名勝景點，民眾能依照自身需求規劃半日、一日到多日的遊程，以及提供不同等級的行程（休閒型、運動型、挑戰型、進階型）供車友挑戰，並由全台1,872條自行車專用道與環島1號線所串連打造的觀光自行車道網絡，加上國產電動單車的助攻，騎上武嶺、單車環台、澎湖馬祖跳島騎行，從北到南、從島內到島外輕鬆騎乘已不是夢想，不僅可避免交通堵塞，更可悠閒的靠雙腳騎行欣賞沿途風景，體驗台灣的好山好水。

經濟部指出，自行車旅遊年16條多元路線、五大路線型態，包含「濱海線」：北海岸路線(金色水岸、雙灣、灣塔、萬金)、雲嘉南濱海路線(嘉義糖鐵)、雲嘉南濱海路線(台江)、東海岸路線(馬到成功)、澎湖路線(菊島)等5條路線。「河濱線」：宜蘭濱海、蘭陽平原路線(噶瑪蘭線)、大鵬灣路線(大鵬灣)等2條路線。「環山線」：東北角路線(黃金山海線)、花東縱谷路線(洄瀾曼波)、花東縱谷路線(溫泉巡禮、森林遊蹤、板塊騎遇)、日月潭路線(日月潭)、參山路線(獅頭山)、參山路線(田水)等6條路線。「山岳線」：茂林路線(高雄山城)等1條路線。「田園線」：西拉雅路線(菱波官田)、花東縱谷路線(原鄉尋音、波光稻浪、觀山親水)等2條路線。

此外，新春期間，如果來到中部地區，別忘了還可以將去年甫開幕的自行車文化探索館排入行程。位於中部科學園區內的自行車文化探索館，是一個全球獨特的自行車文化交流場域，除了探索自行車多元樣貌及知識外，亦提供科學實驗與VR虛擬實境的科技互動裝置，能身歷其境體驗各種騎行樂趣。探索館自2020年10月1日起已開放一般民眾預約參觀，非團體（18人以下）的預約時程可關注官網訊息。