信實保全董事長陸耀祖今清晨辭世 享年66歲

信實保全（6721）董事長陸耀祖今（15）日清晨逝世，享年66歲。近1年來董事長只負責重大決策，相關的營運業務大都是由總經理楊文榮及圖隊一起推動，董事長過逝後對於業務不至於影響，預計最快本週內會召開董事會選出新任董事長。

信實保全董事長陸耀祖曾說，推動IPO就是要讓大家知道，掃廁所也是有尊嚴的工作。信實保全在他跟總經理兩個人一起攜手合作帶領下，拿下了火車站、機場許多人來人往大型公共場所標案。

據了解，過年期間董事長陸耀祖就有一些不適，雖到醫院治療，但還是覺得不太舒服，原本打算在新年過後，再進一歩安排一系列的健康檢查，昨天晚上突然病情惡化辭世。

信實集團於2007年8月成立，最大股東就是現任的總經理，跟辭世的董事長，兩個人一起攜手創業，從最初的十二人、一路成長到近四千多人的規模，獨樹一幟走動式管理及，成功地在台灣物業管理、清潔保全業市場，建立出第一品牌的口碑。

信實保全2017年更首創先例舉辦台北國際清潔論壇，聚焦跨業合作與服務創新，信實服務品質在業界一直有很好的口碑，承包的生意包涵機場、高鐵、台鐵、醫院，涵蓋範圍廣泛還有港口、科學園區、學校、政府機構等。