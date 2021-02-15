外貿協會董事長黃志芳：看好下半年商業交流陸續恢復

牛年開始還是面臨疫情變化多端，外貿協會董事長黃志芳指出，疫苗已經研發出來，全球開始施打後，疫情影響會慢慢降低，下半年商業交流有望陸續恢復，在展覽方面會維持虛實整合，長期來看數位轉型還是必走之路，貿協成立「創新業務中心」3月將正式上路，幫助台灣中小企業提升數位轉型的能力。

考量近日國內疫情變化，大型活動因人潮擁擠及近距離接觸，提高防疫難度，外貿協會與產業公會討論後，決議3月全球知名的台北國際自行車展及台北國際體育用品展實體展延期辦理，台北國際工具機展（TIMTOS 2021）」實體展延期辦理；目前還是認為疫情會減緩，所以4月相關展覽活動則還是如期舉行。

黃志芳表示，為幫助台灣中小企業提升數位轉型的能力，貿協將推出「企業數位能力發展量測表」及「企業數位能力發展雷達圖」，讓中小企業了解自身所處的數位轉型階段，創新業務中心可以是貿協穿牛仔褲及球鞋的敏捷部隊，是貿協的新創科技單位，以貿協建構的核心數位能力，將商機漏斗前端擴大，運用數據分析瞭解買主需求，智慧推薦及提供資訊，擴大對買主服務，及建立買主信任機制，再進一步建立數位貿易生態圈，推動貿協成為產業界網紅。

黃志芳進一步分析，面對後疫情帶來所產生的數位化新生活，生活及商務當中的數位轉型已是不可避免的趨勢，這次疫情勢必讓全球數位加數轉型速度，台灣廠商也會出現空前新契機，貿協未來新創中心將提供各種智慧服務平台，協助台灣企業加快數位轉型的步調，增加競爭力，也全面搶攻後疫情時代新商機。