快訊

「台灣輸出」越南個案 陳時中透露有3種可能

連續2天確診+0！部桃血清抗體兩階段2人待採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陶朱隱園停止賞屋一年傳言四起 業者出面說明

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
陶朱隱園 。圖／業者提供
陶朱隱園 。圖／業者提供

傳北市信義計劃區知名豪宅「陶朱隱園」等不到買家，乾脆封盤，不開放賞屋也不賣。中華工程（2515）發言人程安慈表示，確實已一年沒開放賞屋，但主要是疫情考量以及頂樓宴會廳、庭院等公設重新設計，預計公設完成就會開放，「不可能做好了不賣」。

陶朱隱園位於松高路、松勇路口，基地2468坪，只興建一棟地上21層，地下4層住宅大樓，一層兩戶，共40戶。建築設計極為特殊，包括每樓層旋轉4.5度、超大陽台、電梯與梯廳，號稱救護車、跑車可直接搭乘電梯開進屋內。

陶朱隱園早在2018年即已完工取得使照，但一直到2019年出現首筆交易，由相關企業公司承耀公司買下7樓戶，擔保債權總額約13.2億。以貸款成數推估總價，約18億~22億，每坪單價至少600萬元以上，不過官方對價格持疑，實價資料不予揭露。

過去一兩年，中華工程多次表示，花上億元打造的實品屋完工後，就會對外接待賞屋客，一度表示，會針對有興趣的參訪者，進行財力、形象以及人品進行審核，必須符合陶朱公熱心公益精神，才有資格參觀億元實品屋。

不過，據了解實品屋已完工，但過去這段時間來，陶朱隱園一直沒開放賞屋，因此市場傳出陶朱隱園價格太高，等不到有緣人，因此乾脆封盤不賣。

程安慈表示，確實過去一年，陶朱隱園都沒有接受賞屋，一開始，主要是疫情考量，後來等實屋品完工，實品屋雖完成，但頂樓會宴會廳重新設計，整體公設沒沒有完全完成，基於安全、客戶感受，因此沒有接待任何客戶看房子。

外傳有香港客戶出價一坪400萬想買一戶，但因威京集團主席沈慶京堅持要賣每坪要賣800萬而破局，程安慈說，基於客戶隱私，中工對市場傳言不作評論，可以肯定的是，陶朱隱園不可能以每坪400萬元這種價格出售。

程安慈表示，陶朱隱園頂樓宴會廳與庭院等公設，預計今年第三季可完工，屆時可持續接受符合資格的客戶賞屋。

疫情

延伸閱讀

搶春節買氣！台中建案不打烊，加碼推親子活動

新年走春看屋趣　盤點雙北看屋新建案，還能抽福袋

最貴豪宅陶朱隱園 今晚起推出試燈秀

調查局「明日之星」涉強制猥褻 律師：女反應不符常情

相關新聞

陶朱隱園停止賞屋一年傳言四起 業者出面說明

傳北市信義計劃區知名豪宅「陶朱隱園」等不到買家，乾脆封盤，不開放賞屋也不賣。中華工程（2515）發言人程安慈表示，確實...

劍湖山世界搶牛年商機 推出5.8公尺超級大金牛

搶牛年商機，劍湖山世界（5701）重金打造全國唯一的超級大金牛，身長達5.8公尺、高超過3公尺，今(10) 日在劍湖山石...

承億文旅最牛新春禮 推住初四送初五第二晚0元入住優惠

年關將至，久違的春節連假開始，全台最大文創設計旅店集團-承億文旅，推出「住初四送初五」的最牛新春禮，第二晚0元入住大方送...

遊戲廠搶攻新春連假商機 長期布局海外市場

迎接金牛年到來，遊戲業者紛紛推出新遊戲或改版，熱門的博弈相關遊戲也趁旺季推新代言人及促銷活動，透過手機及電視廣告強打，搶...

日經：榮化規劃赴美設廠

日經新聞報導，李長榮化工總經理劉文龍受訪表示，正積極規劃該公司最大海外投資案－到美國亞歷桑那州建化工廠。報導指出，這家半...

中天這年怎麼過？ 新聞台下架後員工年終曝光

去年底中天新聞台換照失敗，電視台被迫下架52台，資歷10多年的主播戴立綱，曾為中天新聞475位員工叫屈：「這個年怎麼過？政府有沒有想到這件事？沒有啊！」，如今除夕前夕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。