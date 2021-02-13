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飛加拿大旅客要注意 該國防疫有新規定

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

為防治疫情擴散，加拿大政府12日宣布，所有入境旅客飛抵後，均須在機場進行PCR檢測，且必須住宿核可旅館至多三晚等候檢測結果，費用由旅客自付。加國將於18日公告檢疫合約旅館。

建議旅客於抵達前先行完成旅館訂定; 未來加拿大政府ArriveCAN APP將結合旅館訂定程序，旅客完成資料填寫、登記暨繳費後，方可入境加拿大。

上述新措施實施後，每位旅客須再額外負擔數千元台幣檢疫旅館住宿費，而非上周公告內含旅館住宿、PCR檢測等費用至多2000元加幣; 且未來加國政府如宣布PCR檢測由旅客自行負擔，旅客旅行費用恐將更高。

在加國新制度實施前，華航2月14日(日)CI-032從桃園至溫哥華航班無須受此規範，華航表示目前仍可接受旅客訂位(春節期間訂位專線02-4129000)，近期前往加拿大者，不仿多加利用，可省卻新政策實施後額外於溫哥華住宿檢疫旅館費用。

加拿大總理杜魯道先前於2月5日宣布，往來加拿大國際航班限縮於多倫多、蒙特婁、溫哥華以及卡加立等機場 ; 此外，近期將實施新一波更嚴格的入境管制措施，旅客必須提供出發地PCR核酸檢測陰性報告，新制度中包含入境加拿大後須於機場再次進行PCR核酸檢測，並於政府指定旅館等候檢驗報告至多三天，且入境後檢疫期滿後須再次受測PCR。

目前正值農曆新年期間，因前往加拿大按原規定即須提供PCR檢測陰性報告，旅客如須於農曆新年期間在台採檢，建議可先透過衛生福利部疾病管制署網站查詢過年期間仍接受檢測並可快速取件之醫療機構。

新冠肺炎 COVID-19

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