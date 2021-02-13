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大樂透初一開出頭獎 兩注均分1億元

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

台灣彩券公司表示，大年初一(12日)開獎結果出爐，繼小年夜、除夕夜後，大樂透連續第三天開出頭獎，兩注均分1億元，每注各得5,000萬元獎金，分別落在台南市中西區的億來發彩券行，和台北市大同區的福運彩券行。

台彩表示，由於春節買氣較佳，因此比平日更常開出頭獎，本次春節期間連續三天開出頭獎為大樂透史上第三次，前兩次分別發生於2014年的大年初二(2/1)至初四(2/3)，以及2017年的除夕(1/27)至初二(1/29)。

至於今年加碼的春節大紅包獎項，本期開出的九個獎號為05、09、10、17、23、26、30、37和38，本期共開出48組開出、70人中獎。

其中31組為一注獨得，每名幸運兒均獨得100萬元獎金，有13組為二注均分，每注各得50萬元；三組為三注均分，每注獎金33萬3,333元；另有一組為四注均分，每注各得25萬元獎金。

開出本期春節大紅包獎項的投注站共69家，其中以新北市中和區的佳讃彩券行單期開出二注最為幸運。

台南市仁德區的富貴來電腦彩券行，和台南市永康區的鄭福星彩券行，都在晚間開出今年的第二次春節大紅包獎項。

台北市松山區的金順發行，和台南市善化區的桃采彩券行，都是過去多次開出春節大紅包獎項的投注站，晚間分別開出該店的第六次和第七次。

雲林縣台西鄉的億生富貴彩券行、台中市東區的來富貴彩券行、新北市新莊區的大富翁彩券行等三家大樂透頭獎商店，也都在晚間幸運開出春節大紅包獎項。

台彩表示，大樂透春節大紅包自今年2月9日起至今（12）天晚上累計已經送出144組，占360組獎額的四成，共送出1.44億元的加碼獎金、188人幸運中獎，116人獨得百萬獎金。

今年春節加碼的360組100萬元大獎，還剩下216組，大年初二(13日)開獎的大樂透，除了保證頭獎獎金1億元外，也將繼續加開九個春節大紅包獎號，只要對中任六個，就可獲得100萬元獎項。

每五分鐘開獎一次的賓果賓果獎金加碼也還在實施中，民眾初二回娘家時，可多買張彩券當伴手禮，給自己和親友中大獎、搏個新春好彩頭的機會。

春節

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