迎金牛．開大運／姓名總筆畫 透露個人機運

經濟日報 / 易生（易生姓名學分析師）

姓名筆畫類似一種符號，透過各自不同的姓名筆畫數字，搭配中國古老祖先智慧的演算，就能掌握自己該年的目標方向與契機。

算式：算出自己名字的總筆畫，並加總到個位數，即可得知今年的運勢喔！例如總筆畫為28，2+8=10，1+0=1。

【分析】

總筆畫加總個位數為2、5：好運加持、貴人幫助

2021年對你來說機會滿滿、幸福好運，你將會發現自己在朋友群中，或在職場上炙手可熱，非常容易得到長官、同事的注目，也特別容易得到貴人幫助與扶持，尤其是過去幾年在工作上表現認真、有累積與耕耘的你，會更明顯感受到來自時空賦予你的好運氣，記得要好好把握。

總筆畫加總個位數為1、3、6、4：保守穩定，量力而為

2021年對你來說是要比較小心保守，這一年考驗的是你的穩定、耐力跟毅力。工作上會建議盡量不要做太大變動，即使有些看似不錯的機會都應審慎評估。職場上遇到的難題當作是成長的養分，抱持著十二萬分的認真跟努力去執行，過程雖然稍微辛苦，但突破後會發現自己成長許多！

總筆畫加總個位數為7、8、9：勇於嘗試，努力提升

2021年對你來是需要勇於嘗試，大膽突破的一年，你將獲得更多過去不曾接觸過的工作任務，甚至是有許多轉變很大的邀約機會，甚至是承擔更大的職務權力。如果你渴望要有一番改變與作為，很有機會如願以償的唷！記得把握那些能夠讓你提升突破自我的工作契機吧！

職場 運勢

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