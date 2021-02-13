秘法這樣做／風生水起迎財神

2021辛丑金牛年，想擁有一整年好運道，大年初一討個吉利迎接財神進門很重要。全球最暢銷風水作家朱蓮麗的《這年頭，一定要看懂風水》（大是文化）要用最簡單的方法財旺運開。

朱蓮麗表示，在客廳裡擺放鮮花，可增添節日氣氛之餘，豐富的生氣和陽氣，又可以帶來好運。不過她提醒，枯萎或腐爛的花朵會散發出奇糟無比的能量。所以，當鮮花開始凋零時，就該馬上換掉。至於該不該擺乾燥花省麻煩？「乾燥花會釋放負面能量，寧可改用人造花！」

花該擺哪裡？她建議，開花植物最適合擺在東南方，當精心栽培的花卉開花時，將會給屋主帶來豐厚的成功運。由於東南方主宰財運，所以鮮豔美麗的花卉放在這裡再好不過。

盡量避免在家裡或辦公室裡擺放仙人掌，因為不管仙人掌花開得再怎麼漂亮，密密麻麻的尖刺散發出來的是負面能量，會變成成千上萬的「毒箭」，時間久了會破財。所以要擺在房外，像守衛的哨兵，能阻止煞氣登堂入室。

新年第一天許多人都會起個大早走春。「一定要花點時間裝扮，讓自己聞起來香香的，看起來很漂亮，心情感覺很好時，自己的風水自然就會好起來。」如何引財運？她說，水是財富的象徵，水象的代表方位是北方，建議在北方放一些東西來啟動水的能量，如深藍色地毯、窗簾、絨墊或藍色系靠墊。

朱蓮麗提醒，風水運可帶來機運、增加成功的機會、增進生活品質，並建立和諧親善的人際關係。但是，風水所帶來的好運，唯有在人運也一樣強大與優良時，才能發揮得淋漓盡致。