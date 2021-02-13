迎金牛．開大運／牛年…水生木 和緩爭鬥與衝突

解析2021台灣國家運勢，需要從兩個面向來探討：一是從五行生剋的角度推算台灣的磁場狀態，再解析這一年當中會對我們產生什麼樣的影響；另一個則是看台灣在國際時空裡會獲得哪些契機？

有專長的人…受到認可重用

首先，2021年的台灣磁場狀態，將從2020年的水水相合型，進入水生木屬性。水水相合代表了金錢與財富，所以2020年雖然許多國家都受到新冠病毒的侵襲，但台灣情勢還算掌握得宜，尤其憑藉疫情相對穩定的優勢，使得國際熱錢大量湧入台灣，造就台股1萬4,000點歷史新高的股市榮景。

時至2021年，台灣就進入水生木屬性的狀態，這個磁場會特別帶動國家整體的藝術氣息、思考與智慧，因此，藝文類、寫作類、出版業、教育性質、作家、藝術創作者這類的工作產業在這今年將是比較容易得到機會與提升。多數人的性格也會受到一些影響，將變得溫和儒雅，國民下意識會偏好智力的提升跟思考，爭鬥與衝突降低，國運相對安逸與穩定。

除了上述產業外，水生木磁場屬於謀士性質的能量，擔任顧問性質、幕僚工作的人在這一年中將得到更多的賞識跟倚重，真正有實力、有特色與專長的人或是那些具有實力，卻因為一些原因被忽略的人才，也將在今年的磁場襯托下紛紛浮出檯面，受到認可與重用。

但要特別注意，在這個磁場的情況下，也將造就大家對於「失敗」這個事情有比較大的恐懼，「不願意承認失敗、更加地保守守舊」會是大家需要注意的課題。

迎接新事物…勇於接受考驗

其次，談台灣的國家能量運勢。2021年台灣將進入一個震盪劇烈的轉變期，在這個過程中，會看到許多的結構翻轉，原本大家習以為常的事在今年紛紛改變，轉而出現更多大家意想不到的模式，不論在工作模式、生活模式、娛樂模式上都會帶來震撼的調整。就如2020年由於疫情關係，很多企業開始實施在家工作及遠端上班，就連外送服務也不遑多讓，這些商業結構的轉變，都是過去我們無法想像的。

雖然2021台灣整體能量不是很好，而且考驗很多，不過，它可以算是一個臨界反轉時代更迭的一年，原本被壟斷的資源將會重新分配，新的結構將會誕生，而考驗跟挑戰則是針對那些積弊已久仍然守著舊思維的人，他們都會遭受巨大的考驗。

總之，2021年是一個新時代來臨前的轉換點，會有點辛苦，但反而是對於那些壓抑已久卻很有實力、有一技之長，更願意嘗試創新與接受新事物的人來說是很有表現機會的一年。因此，在新的一年，如果你希望能夠有更多斬獲與提升的人，就該努力提升自己的實力，當企業與環境遇到困難時，大膽承擔責任，施展你的才華，相信會更容易得到你想要的成果。

最後鼓勵大家，保持積極正向的態度去學習捕捉自己的直覺，勇於嘗試新的領域，就容易打破困境與僵局，創造嶄新的收穫。