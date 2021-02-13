好運年年來／帶著幸運植物 開心一整年

在迎接氣勢衝天的紅牛年之際，什麼是你今年鴻圖大展、桃花滿開、逢凶化吉轉運的好植物，以及今年專屬於你的開運祕笈是什麼！

請先閉上眼睛，專注地深呼吸三次，在心裡問自己「什麼是我今年的開運植物」，然後睜開眼睛，憑直覺挑選一張最順眼的圖：

【測驗解答】

1、接骨木花：今年的開運秘技是「往自己想要的專業前進吧！」

過去的你對於內心想要追求的目標，可能會因為種種原因而被耽擱，然而今年這些機會統統都會來向你招手，只要你願意花心思去做，你就有機會成為這個領域的專家唷！所以，不要害怕，大膽前進，你就會在自己最想要的舞台發光發熱！

2、芳香萬壽菊：今年的開運秘技是「保持和諧舒服的關係^_^」

天生容易敏感與緊張的你，何妨放慢腳步，放手讓他人去處理自己的事情呢？今年可以多花點時間在自己身上，像是悠閒的看書、喝茶、小旅行，都是平衡身心靈的良方，如此你不但會獲得平靜的心靈，更能夠在生命的各個面向上，愈來愈順利唷！

3、松樹、松果：今年的開運秘技是「喔！撐下去！你知道你可以的！」

生命難免遭逢困頓，但是這都是宇宙要送給我們禮物以前的試煉，因此學會遇到問題時冷靜觀局，適時地蹲低再高飛，是你今年最重要的事情。憑著你堅韌的耐心與毅力，相信都能勢如破竹，順勢高飛！

4、多肉植物：今年的開運秘技是「圓融、圓滿、圓圓如意！」

今年的貴人運左右逢源，很多過去卡住的事情，突然都能迎刃而解，因此最重要的是學習如何在真誠的前提下，好好經營人際關係，這部分若你能先做到「善待自己，寬待他者」，相信在事業、愛情、財富、健康上都會很有收穫。

5、薰衣草：今年的開運秘技是「相信輕易豐盛，歡喜享受成果！」

選到薰衣草的朋友，若你過去是工作狂熱者，今年可以放下拚命三郎的性格，若不是的朋友也一樣要多花點時間享受生命、感受生活，這樣的留白時光，反而會讓你有源源不絕的繼續向前的動力，並讓你的身心靈獲得滿滿的滋養。

6、旅人蕉：今年的開運秘技是「大膽發揮你的創意吧！」

2021年整個世界都是你的舞台，若能善用這股好運氣，你的才華都能被適得其所地發揮，而且以往你覺得遙不可及的機會，都會找上門來，特別是跟媒體合作的部分，必須好好把握才行。這樣你想要完成的鴻圖大業，指日可待。當然，荷包自然也會財源滾滾，愈來愈飽滿。