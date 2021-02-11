60歲男性刮中10萬再刮中100萬大獎 原來是孔雀為他開屏

2000萬超級紅包共有3個頭獎2000萬元，目前尚未被刮出，但100萬已刮出107個。新北市有位60歲男性刮中10萬再刮中100萬大獎，原來是有嘉義文財殿請回「金聖孔雀」指路，非常神。

根據新北市永和「金銓鑫彩券行」張小姐描述，中獎人是60多歲男性，進來店裡時向店裡供奉的「金聖孔雀」看了一眼，便走向櫃台請張小姐拿2000元刮刮樂給他刮，中獎人每刮一張前都會朝著「金聖孔雀」邊拜邊說：「開！開！開 ！」，就這樣邊拜邊刮邊喊。

刮到第十張的時候，中獎人突然走向櫃檯並將手指指著車子圖案的刮區說：「開了、開了！孔雀開屏了！」張小姐聽聞便仔細看著中獎人手指的位置，才知道中獎人口中的開屏，竟然是開了100萬元。

隨後向中獎人請教剛剛的行為，才了解原來中獎人上個禮拜，有去嘉義文財殿拜拜求錢母，求到錢母後，前幾天才在別家投注站刮中10萬元，想說手氣很旺，便再出來碰碰運氣，結果一進到金銓鑫投注站就看到店裡有供奉嘉義文財殿「金聖孔雀」，覺得一定是有什麼指引，想不到「金聖孔雀」真的為他開屏了。

張小姐聽了，才回憶起他們107年剛從嘉義文財殿請回「金聖孔雀」沒多久，就開出今彩539頭獎，這次又指引中獎人刮到百萬，文財殿供奉這「金聖孔雀」果然有神。