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新北市上班族集資 刮出「2,000萬超級紅包」百萬獎項

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

台灣彩券公司今(10)日表示，根據投注站通報，有四位在彩券行附近工作的上班族，集資購買了一本新春限定的「2,000萬超級紅包」刮刮樂，幸運刮出100萬大獎，幫自己發年終。

根據新北市新店區的立得彩券行描述，這幾位上班族在其投注站附近工作，平常就有固定買刮刮樂的習慣，通常會利用中午吃飯時間或下班後，呼朋引伴ㄧ起來買彩券。

他們之前也有中過幾萬元的獎金，不過刮中百萬獎金是第一次。

據中獎人向立得彩券行林小姐透露，之前看到許多報導都有提到集資買彩券，發現集資真的很好，每個人用較少的金額，就可以買整本大面額的彩券來拚大獎，機會更多。

所以這次他們就決定要集資來買，而購買的人也很重要，他們四人決定推派偏財運最旺的一位同事來挑選刮刮樂。

挑選時還特地摸了摸店內的彌勒佛，跟彩券行老闆前兩天向土地公特地求來的發財錢母，祈求好運，沒想到第一次集資買刮刮樂就刮中百萬大獎。

彩券行 刮刮樂 上班族

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