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68歲吳孟達工作中突心臟病發 捂胸痛苦畫面流出

台中運將 年前爽中百萬刮刮樂

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

台灣彩券公司今(10)日表示，一位30多歲計程車運將，在大台中地區開計程車已經有六年時間，平常有買今彩539和四星彩的習慣，每年春節也會購買刮刮樂希望可以中個大獎，去年就曾經買面額2,000元刮刮樂中過1萬元，今年也想再試試看。

中獎當天因工作的關係，下午載客人到台中清泉崗機場附近，路過麒福彩券行，因為當天載客特別順利，又剛好看到投注站門口完全淨空、方便停車，所以停好車子就立刻進去試試手氣。

他先買了一張「2,000萬超級紅包」刮刮樂，刮中1,000元，正在猶豫要不要繼續買還是改天再來，這時老闆娘大力推薦1,000元面額刮刮樂「1000萬行大運」，有千萬、百萬大獎，還有Gogoro電動機車獎項，是今年全新上市的。

中獎人聽了之後，決定用自己生日15號再買一張「1,000萬行大運」，刮了沒多久就發現自己竟然中了100萬，忍不住當場大叫「我中了！我中了！我中了！」，滿臉通紅的用顫抖的聲音說「太感謝老闆娘的強力推薦，實在是我的貴人啊！」。

中獎人向老闆娘表示，自去年新冠肺炎疫情發生以來，出國人數大減，計程車載客率也衰退，現在中了這個100萬獎金，終於可以減輕貸款壓力。

老闆娘也非常開心表示，每到過年都會特別在店裡特別布置年節的氣氛，尤其是店內「發」「財」巨型捲軸，更是店裡的重點特色，許多客人看了都覺得特別有財氣，希望店裡可以再開出更多大獎。

刮刮樂 計程車 清泉崗機場

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