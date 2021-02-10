八旬嬤幫孫買養樂多 路過彩券行刮中100萬

過年期間很多人會買個彩券為自己買個希望。今年台彩過年期間推出的2000元刮刮樂「2000萬超級紅包」，陸續傳出多人刮中100萬元大紅包。一位80歲阿嬤出門幫孫買養樂多，路過彩券行幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬；還有新北市四個上班族集資，幸運刮出100萬。

目前已經傳出刮出的大紅包，包括在桃園市大園區中華路的財可富彩券行，刮出大獎的一位年約80歲的阿嬤，平常就有買刮刮樂的習慣，當天原本是購買面額200元的刮刮樂，彩券行陳先生問阿嬤，要不要試試2000元面額的「2000萬超級紅包」，阿嬤在刮之前還特地摸了一下店裡的招財彌勒佛，果然試出好運氣。

當天阿嬤陸續刮中一些小獎和5000元獎項，陳先生鼓勵她可能還有機會刮出大獎，果不其然阿嬤繼續刮就真的刮出了100萬，原本阿嬤還不相信，陳先生細心指給阿嬤看，確定是中了100萬，阿嬤高興得雙手牽著陳先生跳了起來，阿嬤說，今天出門原本只是要去幫孫子買養樂多，沒想到竟然刮中100萬，直呼：「今年過年包給孫子的紅包可以包很大一包了！」

另外也有上班族集資購買一本新春限定的「2000萬超級紅包」刮刮樂，幸運刮出100萬大獎，幫自己發年終。這是新北市新店區寶慶路的「立得彩券行」，有四位在彩券行附近工作的上班族，平常就有固定買刮刮樂的習慣，通常會利用中午吃飯時間或下班後呼朋引伴ㄧ起來買彩券，之前也有中過幾萬元的獎金，這次則幸運刮中百萬獎金。

據中獎人向彩券行老闆林小姐透露，之前看到許多報導都有提到集資買彩券，發現集資真的很好，每個人可以用較少的金額就可以買整本大面額的彩券來拼大獎，機會更多，所以這次他們就決定要集資來買，而且決定推派偏財運最旺的一位同事來挑選刮刮樂，挑選時還特地摸了摸店內的彌勒佛跟彩券行老闆前兩天向土地公特地求來的發財錢母，祈求好運，沒想到第一次集資買刮刮樂就刮中大獎。

另一位幸運兒是台中的計程司機，在台中市大雅區六寶里中清路五段「麒福彩券行」幸運刮出「1000萬行大運」100萬大獎。

中獎人是一位30多歲計程車運將，在大台中地區開計程車已經有6年時間，平常有買今彩539和四星彩的習慣，每年春節也會購買刮刮樂希望可以中個大獎，去年就曾經買面額2000元刮刮樂中過1萬元，所以今年也想再試試看。

中獎當天因工作的關係，下午載客人到台中清泉崗機場附近，路過麒福彩券行，因為當天載客特別順利，又剛好看到投注站門口完全淨空、方便停車，所以停好車子就立刻進去試試手氣，先買了一張「2000萬超級紅包」刮刮樂，刮中1000元，正在猶豫要不要繼續買還是改天再來，這時老闆娘大力推薦1000元面額刮刮樂「1000萬行大運」，有千萬、百萬大獎，還有Gogoro電動機車獎項，是今年全新上市的，運將聽了之後，決定用自己生日15號再買一張「1000萬行大運」，沒多久就發現自己中了100萬，忍不住當場興奮大叫「我中了！我中了！我中了！」，用顫抖的聲音說「太感謝老闆娘的強力推薦，實在是我的貴人啊！」。

中獎人向老闆娘表示，自去年新冠肺炎疫情發生以來，出國人數大減，計程車載客率也衰退，現在中了這個100萬獎金，終於可以減輕貸款壓力。