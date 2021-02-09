益品書屋及美術館添生活品味 拍照可抽整年免費入館

喜歡生活品味的人有福了，即日起在益品書屋、益品美術館拍照上傳，就有機會全年免費入館，讓閱讀與藝術徹底融入生活中。此次預計抽出15名，包括益品書屋台北館、台中館與南投美術館各5名，總價值約55萬元。

益品書屋表示，即日起至書屋與美術館拍照上傳個人臉書，有機會全年免費入館，體驗閱讀與藝術之美外，還可參加益品舉辦的各類藝文講座與音樂會，上傳時間至2月28日止，詳情請上益品臉書。

由王品集團創辦人戴勝益創辦的益品書屋，曾獲國內外許多設計獎，包括亞太地區室內設計獎、意大利A'Design、德國German design award、美國IDA國際設計獎等。書屋與美術館的創新思維與元素，也讓許多人喜歡在此拍照留念。

益品書屋具有「閱讀與生活」的創意精神。帶著自然的優雅氛圍，也是多元展演空間，更滿足各種文藝的需求。

目前，益品書屋台北、台中二館有近7,000本藏書，都是市面上獨特少見的精裝圖文書，包含飲食、生活、旅遊、美學、童趣及外文等類書籍，並提供咖啡、冰沙、茗茶等無限飲用，讓民眾在閱讀的同時，也能輕鬆享用飲品。

益品美術館更顯獨特性，一棟純白鏤空建物，館內百餘坪純白基調空間呈現出現代感，凸顯簡約樸實的設計風格，襯托出畫作與館內空間的自然融合，讓美術館散發出自在優雅氛圍，與當地景緻融合為一體。

館內展示戴勝益多年的作品，以「拈花惹草」為主題，繽紛絢爛的色彩、自然純熟的筆觸，與周圍自然環境的搭配，除讓人駐足不忍離去，更猶如林中的夢幻建築。

戴勝益表示，益品書屋旨在推動閱讀文化，開幕時曾造成話題與排隊人潮，館內的設計氛圍不僅品味優雅，更是國內外空間設計上的常勝軍，成為許多喜愛閱讀及文青打卡的新聚點。

而益品美術館矗立在林裡間更顯得清新靜謐，尤其在夜晚來臨，圓點帷幕由內往外透過燈光折射，就像站在高山上仰望天際星星一樣，耀眼絢爛、柔和而溫暖。