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台灣機械產業復甦力道強 1月出口年增33.4%

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台灣機械業第1季接單出貨明顯回溫，甚至有業者訂單已接到第2季。 本報資料照片
台灣機械業第1季接單出貨明顯回溫，甚至有業者訂單已接到第2季。 本報資料照片

台灣機械公會今（9）日發布1月機械設備出口值為26.71億美元，較去年同期大增33.4%；以新台幣計約759.98億元、年增26.5%。機械公會決將今年機械設備出口由原估的成長10%，上修為成長15%，力拚突破300億美元。

值得注意的是，1月機械出口金額與年增率，兩者均為去年新冠肺炎疫情以來最高值。機械公會理事長柯拔希說，雖受去年1月春節工作天數較少影響，成長幅度特別明顯，但出口值同創新高，顯示台灣機械產業復甦力道強勁。

柯拔希表示，目前機械業第1季訂單明顯回溫，甚至有業者訂單已接到第2季。預期在國際疫苗施打率提升與疫情趨緩後，2021年整體機械設備出口值可望成長15%，全年出口有望再創新高。

機械公會統計，1月機械出口值前三大，依序為：檢量測設備3.72億美元、占比13.9%，較去年同期成長69.1%；電子設備3.54億美元、占比13.3%，較去年同期成長22.9%；工具機2.29億美元、占比8.6%，較去年同期成長23.2%。

而1月機械出口國前三大依序為中國大陸8.13億美元、占比30.4%；美國5.67億美元、占比21.2%；日本1.78億美元、占比6.7%。

柯拔希指出，觀察機械出口前10大產品中，幾乎都有兩位數增長。其中，檢量測設備出口同期比達69.1%，動力傳動件成長60.4%，工具機零組件更高達70.5%。

工具機出口也在疫情爆發後首次轉正，成長幅度達23.2%，顯示國際市場正逐漸復甦，對設備的剛性需求穩定成長。

柯拔希分析認為，目前國際上雖仍受新冠肺炎疫情影響，但預期影響將逐漸減少。至於出口受國際貨運缺艙缺櫃的影響，在政府主動介入與協調下，也有望將影響逐漸縮小。

而美國在新總統就任與新一波紓困方案推動下，美元走勢逐漸回穩，央行也適時出手遏止炒匯，讓新台幣匯率近期較為走穩；但因我國整體出口同時創新高，新台幣仍有升值壓力，仍需持續關注與競爭對手國的匯率變化。

展望今年，柯拔希持審慎樂觀看法，表示在政府協助與國際景氣回溫下，將有利於機械產業的國際競爭與穩定成長。

台灣機械公會理事長柯拔希。記者宋健生/攝影
台灣機械公會理事長柯拔希。記者宋健生/攝影

新台幣 疫情 出口值

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