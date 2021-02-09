中天這年怎麼過？ 新聞台下架後員工年終曝光

去年底中天新聞台換照失敗，電視台被迫下架52台，估計有300人面臨「被失業」，資歷10多年的主播戴立綱，曾為中天新聞475位員工叫屈「這個年怎麼過？政府有沒有想到這件事？沒有啊！」，如今除夕前夕員工年終被媒體曝光。

戴立綱曾氣憤地說「過年將至，看著許多年輕的同事，他們上有老，下有小，還有的人有房貸，年怎麼過吶？這讓我心裡面比較感傷吧！」。

內部員工也曾私下透露，公司將裁員剩200人，「部分移往中視新聞部，部分做網路新媒體。總之現在員工都心情很不好，不知道未來該怎麼辦」。

根據「自由時報」報導，中天員工今年年終最高3個月、最低0.3個月，按照考績比例分配。中天新聞轉戰網路台後，部分員工被轉其他部門，甚至面對薪資重談；另外，其中有一批員工被陳文茜帶到TVBS執行媒體人趙少康的節目，中天則是對外統一說法，會儘量把員工轉去做新媒體。