中鋼董座翁朝棟拜年 期許公司牛轉乾坤行大運
中鋼（2002）董事長翁朝棟今（9）日在集團拜年時表示，面對新冠疫情衝擊，中鋼仍在去年底成功虧轉盈，「經營團隊終於可以露出微笑」，他也期許帶領中鋼繼續迎向榮景，牛轉乾坤行大運。
翁朝棟同時強調，中鋼會做好新冠病毒疫苗的施打規劃，一旦政府開放疫苗時，會將派外員工及眷屬列為優先施打對象。
農曆春節前夕，翁朝棟在總經理王錫欽、執行副總黃建智及經理部門主管的陪同下，特地於今日安排前往工廠現場各辦公室、工會辦公室及總部大樓各子公司辦公室，逐一向員工拜年。
翁朝棟希望員工們利用年假期間好好與家人歡聚，儲備好能量，蓄積高昂的士氣；他並感謝輪班員工犧牲春節假期，堅守工作崗位，亦期勉員工在年假期間落實工安環保及防疫工作。
翁朝棟表示，每年春節前夕的拜年活動，首站一定安排小港廠區，主要告訴員工不能忘記：「小港廠區是中鋼的生產基地，也是中鋼的根。」
他也提到，去(2020)年到現場拜年時，對於公司2019年營運遭逢2015年以來最低的情況，本以為可在新冠病毒疫情獲得控制的前提下，在去年大幅好轉。
豈料新冠疫情在3月引發崩盤，對全球經濟與鋼鐵市場產生嚴重衝擊，但靠著經營團隊與員工的同心協力，終於在11月一舉弭平前10月的累計虧損困境，並在12月達成合併稅前淨利27.68億元的全年獲利目標。
翁朝棟除走訪各單位拜年，也早於2月4日至5日安排以視訊方式，向派任海外服務的中鋼越南、中鋼印度、中鋼馬來西亞及大陸地區員工拜年，對於因為新冠疫情影響而無法返國休假的員工及其眷屬，致上最崇高的謝意。
翁朝棟除瞭解派駐當地疫情發展、防疫措施、物資、生活起居及身心健康外，也詢問母公司可以協助支援的地方；他說，公司會做好新冠病毒疫苗的施打規劃，一旦政府開放疫苗時，會將派外員工及眷屬列為優先施打對象。
他也請派外主管做好員工輪流返國述職與休假的安排，並要經常激勵員工士氣，共同度過難關。
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