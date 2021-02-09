萬海砸近26億元 訂造3萬個TEU貨櫃
萬海（2615）9日公告造船及造櫃的訊息，這個是之前已經公告過的訂單的延續發展進度，萬海之前董事會授權買現成船案，9日公告買進第10條船。另外，也跟中國國際海運集裝箱（集團）訂造3萬個TEU。
萬海2月3日董事會已經通過要計劃加購乾櫃3.2萬個TEU，預計總採購金額約為9965萬美元，約為新台幣27.79億元。9日宣布其中3萬個己經決定跟中國國際海運集裝箱（集團）訂造。
這次公告萬海訂造3萬個TEU貨櫃，平均每TEU單價為美金3,097元，因貨櫃類型與交櫃點不一，故每單位價格無法逐一揭露，總金額為9292萬美元，折算新台幣25.95億元。
另外，去年萬海也授權董事會買進舊船，9日也公布跟MYNY Maltese Co Ltd買進6,030TEU全貨櫃輪1艘，交易金額為2500萬美元。
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