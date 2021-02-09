經濟部力推五大MIT品牌 新春甜甜微笑優惠價

七天春節連假將至，經濟部工業局今（9）日表示，協調家樂福、新東陽、生活工場、全國電子、恬褋仕（TENDAYS）等5個MIT微笑協力店，自即日起推出MIT微笑標章產品促銷優惠，集結居家用品、家電及寢具等數十款獲得MIT微笑標章的優質國產品，將以驚喜價格或各項優惠作法鼓勵民眾選購，希望國人共同以實際行動支持在地深耕的業者。

回首2020年，雖然台灣防疫工作受到舉世矚目，被視為抗疫模範生，然而全球疫情仍相當嚴峻，因此防疫仍是國人生活的重點，在農曆春節期間，民眾應儘量避免外出，減少染疫機會。

工業局特地洽邀MIT微笑協力店提供居家生活用品優惠方案，以滿足年節時除舊佈新的購買需求。例如量販龍頭家樂福自即日起至2月16日，推出MIT毛巾七折起、指定款舒適家居拖鞋八五折的超值優惠；生活工場自即日起至2月21日，也推出Clover有機棉毛巾系列任兩件八八折的優惠，還有深受女性朋友喜愛且獲得MIT臺灣金選產品殊榮的Mistral美寧智慧烘衣除濕機，特別以低至五一折的優惠價格，讓大家在一年之初就能輕鬆營造乾淨舒爽的生活風格。

此外，全國電子推出MIT台灣金選智能家電優惠，只要在2月購買台灣松下（Panasonic）及台灣三洋等的電冰箱、洗衣機等產品，滿5000元就送500元現金折價券。而充足且高品質的睡眠是加強免疫力的基礎，健康睡眠領導品牌TENDAYS透過「精準睡眠MMT醫學測試」，可協助消費者依據自己的身形精準選擇適合的產品，以獲得高品質的睡眠，為回饋消費者，TENDAYS自即日起到3月3日推出全館八折優惠，折扣後，滿萬元還可再享5%現金折抵的回饋，常年暢銷的MIT台灣金選調節枕、舒壓枕等都可以趁此時輕鬆入手。

春節時鼓勵民眾以電話或視訊方式向親朋好友拜年，如必須向長輩親戚當面拜年，帶份體面大方的伴手禮是不可少的禮俗，新東陽自即日起至2月28日除了提供各式精美伴手禮讓民眾挑選外，針對「全系列MIT微笑標章商品」也推出八五折的優惠活動，包括台灣京瓷的「千塘窯」、野萩藝術坊的擬真陶塑藝品、柚子軒的創意微型積木等MIT台灣金選，都是您探親訪友時，最能送到心坎裡的好禮。

經濟部工業局自2010年起推動台灣製MIT微笑產品驗證制度，針對通過台灣原產地認定及品質驗證的產品，授予MIT微笑標章。為讓民眾到處買得到，2012年起陸續媒合國內24家連鎖通路之7,000個以上門市，及國內12個電商平台成為MIT微笑協力店，共同銷售MIT獲證產品。此外，為提升MIT產品的品級形象，工業局自2014年起也推動「MIT台灣金選」，迄今共已選出416款MIT金選產品，廣受市場好評。