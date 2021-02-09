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國道服務區 春節營運服務不打烊

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
近年高速公路服務區推動「一區一特色」多元服務，各服務區均結合在地資源設立特產專區。 圖／高公局提供
近年高速公路服務區推動「一區一特色」多元服務，各服務區均結合在地資源設立特產專區。 圖／高公局提供

交通部高速公路局表示，因應春節連續假期大量車潮，國道各服務區提供全年24小時無休的營運服務，年節期間更貼心為用路人準備服務區所在地的農、土特產品伴手禮，充分滿足用路人在返鄉過年或出遊旅程中購物需求。

每年春節是高速公路車流量的高峰時期，長途開車時用路人可透過1968APP事先了解各路段設置的服務區停車使用狀態，以進行短暫且必要的休憩，避免疲勞駕駛並提升行車安全與順暢。

此外，因應國內新冠疫情仍未有效紓緩，在兼顧用路人服務與防疫安全原則下，國道各服務區將加強各項清潔消毒作業次數及採取必要性之防疫措施，對於服務大廳室內容留人數也會適當控管，同時也宣導用路人進入公廁時應配合全程戴口罩，請用路人配合現場告示與指引，讓休憩服務更順暢。

近年高速公路服務區推動「一區一特色」多元服務，各服務區均結合在地資源設立特產專區，將值得推薦的農特產品、必吃必買的商品禮品一次網羅，例如位處高速公路最南端的關廟服務區設有「屏東物產專區」、「南台灣物產館」，更引進台南80年老店銀波布丁；東部特產一站購足的蘇澳服務區設有富美海鮮超市、諾貝爾奶凍捲及曾記麻糬；具有原住民特色的南投服務區設有「原鄉農土特產專區」；古坑服務區「道之驛雲林物產館」及鹿港百年老店「玉珍齋」；而泰安服務區網羅臺中特產，如萬益豆干、先麥芋頭酥、太陽堂及陳寶允泉的太陽餅等。

國道服務區加強落實防疫措施，歡迎大家春節期間到服務區安心消費，不論探親旅行或返家歸途，都可順路選購具在地特色的特產，送禮自用兩相宜。

高速公路 國道 春節

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