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中鋼經營團隊拜年 賀109翻轉達全年獲利目標再拚今年

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中鋼董事長翁朝棟（前中）與經營團隊，到工廠現場各辦公室、工會辦公室及總部大樓各子公司向員工們拜年。圖／中鋼提供
中鋼董事長翁朝棟（前中）與經營團隊，到工廠現場各辦公室、工會辦公室及總部大樓各子公司向員工們拜年。圖／中鋼提供

中鋼董事長翁朝棟、總經理王錫欽、執行副總黃建智及經理部門主管，今天到工廠現場各辦公室、工會辦公室及總部大樓各子公司向員工們拜年。翁朝棟表示，新冠病毒疫情對全球經濟與鋼鐵市場產生嚴重衝擊，但靠著經營團隊與同仁的同心協力，趕在去年12月達成合併稅前淨利27.68億元的全年獲利目標，希望今年繼續牛轉乾坤行大運。

中油經營團隊希望同仁們利用年假期間好好與家人歡聚，儲好能量，也感謝輪班同仁犧牲春節假期，堅守工作崗位，年假期間更要落實工安環保及防疫工作。

翁朝棟表示，每年春節前夕的拜年活動，首站一定安排小港廠區，因為小港廠區是中鋼的生產基地，也是中鋼的根。記得去年到現場拜年時，公司108年營運遭逢104年以來最低的情況，本以為可在新冠病毒疫情獲得控制的前提下，在109年大幅好轉，沒想到新冠病毒疫情在3月引發崩盤，對全球經濟與鋼鐵市場產生嚴重衝擊。還好靠著經營團隊與同仁的同心協力，終於在11月弭平前10月的累計虧損困境，並在12月達成合併稅前淨利27.68億元的全年獲利目標。今年來向同仁拜年，經營團隊終於可以笑得出來了。

中鋼總部也已用視訊方式，向派任海外服務的中鋼越南、中鋼印度、中鋼馬來西亞及大陸地區同仁拜年，對於因為新冠病毒疫情影響而無法返國休假的同仁其及眷屬，致上謝意。翁朝棟說，中鋼會做好新冠病毒疫苗的施打規畫，一旦政府開放疫苗時，會將派外同仁及眷屬列為優先施打對象，也請派外主管做好同仁輪流返國述職與休假的安排，激勵同仁士氣，共同度過難關。

中鋼總部也用視訊方式，向派任海外服務的中鋼越南、中鋼印度、中鋼馬來西亞及大陸地區同仁拜年。圖／中鋼提供
中鋼總部也用視訊方式，向派任海外服務的中鋼越南、中鋼印度、中鋼馬來西亞及大陸地區同仁拜年。圖／中鋼提供
中鋼董事長翁朝棟（前左五）與經營團隊，到工廠現場各辦公室、工會辦公室及總部大樓各子公司向員工們拜年。圖／中鋼提供
中鋼董事長翁朝棟（前左五）與經營團隊，到工廠現場各辦公室、工會辦公室及總部大樓各子公司向員工們拜年。圖／中鋼提供

中鋼 疫情 疫苗

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