台灣Pay祭春節最高20%回饋 好康數不完

春節到了，「台灣Pay」共襄盛舉慶牛年，各家參與銀行陸續祭出優惠活動，超前部署幫你準備好春節期間的大禮包！從大掃除、採買年貨伴手禮到繳納水電費、瓦斯費、電信費、信用卡費等帳單，樣樣都精省，好康數不完；再搭配指定金融機構推出的「每筆消費即享2%等值紅利點數回饋」優惠，購物立折最有感。

家家戶戶都要除舊佈新大掃除，正所謂「工欲善其事，必先利其器」，「台灣Pay」讓你在過年前不煩惱，到大同3C或燦坤實體門市出示「台灣Pay」付款（信用卡／金融卡／帳戶），「大同3C」至3月底止，單筆滿萬現折1,000元；「燦坤」至4月底止，單筆滿3,000元可獲贈回饋金300元，高達10%回饋，用「台灣Pay」換購家電優惠最有感！

此外，用「台灣Pay」採買年貨免煩惱，至4月8日止到「全聯福利中心」實體門市消費，出示「台灣Pay」付款（限金融卡／帳戶），單筆消費滿400元即回饋福利卡福利點數200點；另即日起至2月底止，於指定「義美」實體門市消費，出示「台灣Pay」付款（信用卡／金融卡／帳戶），單筆滿1,000元即享現折100元優惠！

若要購買伴手禮餽贈親友，不想大包小包提到手軟，或想直送國內各地、機場、旅店及其他國家，至2月底止，可於iCarry我來寄APP或購物網站（網址：https:// icarry.me）使用「台灣Pay」付款（限金融卡/帳戶），享商品金額5%現折，每筆交易最高現折150元！

忙了一整年也該放鬆一下！戴上口罩配合指揮中心的防疫規範，到新竹走春遊舊城、逛城隍廟，或到基隆欣賞美麗的北海岸風景、吃道地美食也是個好選擇！「台灣Pay」特別針對新竹、桃園、基隆、彰化、雙北及東台灣等指定店家，如：超過百年的傳統餅店新復珍竹塹餅、北門街進益貢丸、川牛木石亭著名丼飯、新美珍香蛋糕、天天鮮排骨飯、花咖啡雜貨舖客製化蛋糕等，即日起至2月底止（新竹、桃園及基隆活動至4月底止），以「台灣Pay」掃碼消費（限金融卡/帳戶），筆筆最高回饋20%！每帳戶最高可累積回饋500元，春節走春防疫遊，把握時機搶好康！

春節防疫宅在家，順便整理平常沒空繳的生活帳單，只要「台灣Pay」在手，打開APP掃描帳單上「台灣Pay」QR Code，不用幾秒鐘就能線上繳費，完全不用出門排隊，又有機會可以把現金10萬元抽回家，即日起至3月底止，透過「台灣 Pay」QR Code繳納帳單，每成功繳納1張帳單即享有1次抽獎機會、繳納2張帳單即享有2次抽獎機會，以此類推。獎項包含現金1,000、5,000、20,000及大獎100,000元等，高達146名現金好禮。