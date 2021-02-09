超商搶年節祭拜商機 小七除夕賣最好是這款便當

過年大家忙祭拜，加上許多店家不營業，讓超商雙雄掀搶客大戰，攻年節祭拜、夜貓商機。7-ELEVEN表示，除夕大家拜「家中守護神」地基主，奮起湖便當因主打有雞腿、有菜又有飯，光是除夕當日業績就能創下千萬元，今年有望超越去年。全家與今年財神廟-北港武德宮聯名推主食、麵包、輕食等招財鮮食，帶動鮮食品群業績成長一至兩成。

過年期間，超商也要搶「夜貓商機」，小七「御料小館」冷凍杯裝系列及「現烤專櫃」，全家旗下覆熱即食品牌「媽媽煮藝」，因小份量成為不少民眾宵夜首選。

小七表示，農曆新年將至，除夕當天不少人會拜地基主，民眾為節省時間多會購買雞腿便當祭祀，奮起湖系列便當因主打有雞腿、有菜又有飯，每到除夕中午都是熱銷時段，除夕單日銷量成長是平日四倍以上，除夕當天奮起湖便當系列的業績更超過千萬元，尤其以北部賣最好。此外，冷凍食品「21Plus美式烤半雞」也是許多民眾拜地基主的選項之一，在除夕當日也有兩倍銷售成長。

全家表示，今年與台灣首座財神廟「北港武德宮」合作，推出主食、麵包、輕食等七款聯名招財鮮食，以黃色包裝象徵財氣，包括「開運和牛堡」、「五滷財神大雞腿油飯」、「四星報喜紅燒牛肉麵」自推出以來帶動鮮食該品群業績成長一至兩成。

此外，過年期間許多店家沒有營業，小七表示，根據以往銷售觀察，年初二到初五是冷凍食品的銷售高峰，銷量可較平日成長一成以上，尤其愈晚賣愈好，為搶攻「夜貓商機」，推出多款年輕人喜愛的冷凍品，像是冷凍御料小館杯裝系列，主打小份量特色，今年疫情關係，大家都不能出國宅在家，相關商品業績有望比去年更佳。

小七也在部分店舖，推出24小時販售的「現烤哈燒專櫃」，目前最受歡迎是大塊肉的醬燒雞排、第二名是炭火雞腿串燒。

全家也提到，過年期間，許多店家沒開，據觀察指出，全家「媽媽煮藝」推出冷凍小吃、主食系列，因其食用方便、小份量，擁有多樣化的搭配優勢，成為不少宵夜首選，經統計春節期間媽媽煮藝業績較前期成長近兩成，且初二至初五為銷售高峰，因應需求特別再新推出中式乾拌麵、厚片Pizza等更多元的商品。