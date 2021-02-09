春節搭公路客運 輕鬆返鄉旅遊又可享優惠

春節連假期間，交通部公路總局鼓勵民眾多多搭乘公路客運前往宜花東地區，該局特別推出北花線來回票400元、宜花東地區「在地有腳」租賃優惠(租車優惠及回程最高折抵客運票價200元)等優惠措施。

另外，大年初二(2月13日)至初四(2月15日)期間更有加碼優惠，只要搭乘「臺北往返宜蘭」、「臺北往返花蓮」國道客運或「高雄-臺東直達臨時路線」並使用台灣好行在地體驗行程套票或於當地住宿，可享有「四人同行一人來回票免費，且回程可再折抵200元」優惠，讓前往宜花東旅遊的民眾有更實惠的選擇，但本項加碼優惠措施不與在地有腳租賃回程票價優惠重複抵退，民眾可擇優適用。

春節連假期間搭乘90條國道客運路線可享票價優惠，43條台灣好行路線享電子票證半價優惠；搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享轉乘優惠；相關優惠措施可至該局官網「110年春節連續假期疏運專區」查詢(https://www.thb.gov.tw/)。

公路總局表示，截至2月8日為止，西部國道客運已售出31%的預售票，東部國道客運已售出10%的預售票，北花國道客運已售出13%的預售票，且均以連假前一日(2月9日)及首日(2月10日)售出較多，其餘時段均尚有充足座位，請民眾於春節連假期間多加利用，搭乘公路客運返鄉、出遊，可享多重優惠。

由於目前正值防疫期間，為讓民眾安心搭乘公路客運，公路總局各區監理所已督導各客運業者確實遵守中央流行疫情指揮中心指示辦理防疫措施，於110年春節期間客運場站及車輛均加密消毒頻率至每2小時一次(單趟行車時間逾2小時者，每趟次應消毒一次)，嚴格把關確保防疫安全，也請民眾確實依規定，進入客運場站及搭乘公路客運期間確實配戴口罩，乘車期間禁止飲食，若因生理需求須喝水、服藥、哺乳，且應在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，並於食用完畢後儘速佩戴口罩。