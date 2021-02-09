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中油春節不打烊！加碼推新春活動 最高享10.8%回饋

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
中油加油站春節期間不打烊，今年還加碼推出新春活動，最高可享10.8%回饋。記者邱瑞杰攝影／報系資料照
中油加油站春節期間不打烊，今年還加碼推出新春活動，最高可享10.8%回饋。記者邱瑞杰攝影／報系資料照

農曆春節假期將至，考量民眾返鄉或出外旅遊用油需求，中油今（9）日表示，農曆春節期間除少部分加油站營業時間略作調整外，位於全台主要地區直營加油站仍維持24小時全天候營業。不僅春節期間不打烊，中油今年還加碼推出新春活動，最高可享10.8%回饋。

中油表示，中油PAY自110年2月10日至2月16日每天推出新春加碼活動，消費者以「中油Pay」綁定之中油聯名卡在線上儲值行動捷利卡，最高可享5.8%回饋，使用「中油Pay」加油消費最高3%回饋，線上儲值捷利卡（行動/實體均適用）再加贈2%電子油券，總計先儲值再加油最高享10.8%的回饋。

此外，為服務春節期間返鄉及旅遊顧客，中油表示，中油加油站將於春節連假期間加強公廁清掃人力，提供民眾一個乾淨、舒適的友善如廁環境。另，包括屏東南州交流道、復興路、高雄中華三、橋頭、南鼓山、台南前鋒、玉井、嘉義民雄、雲林虎尾新生、南投信義、草屯新豐、彰化北斗、溪州、彰化、台中公園路、苗栗獅潭、新竹民華、桃園中壢工業區、林口工三、台北福林、北投、信義路、宜蘭員山及台東初鹿等24座加油站，都販售台灣中油品牌CUP&GO「來速咖啡」，歡迎民眾在旅途中到加油站休息、加油、喝咖啡。

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中油 加油站 春節

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