快訊

兩天連三起規模5以上地震 氣象局：不排除大地震前震

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭客運返鄉！國光推票價優惠 免費看鬼滅、天竺鼠車車、金馬強片

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
民眾只要在全台國光客運車站掃描櫃檯立牌QR Code，就可獲得限量3日電子序號，免費觀賞《鬼滅之刃》與《天竺鼠車車》等日本人氣動畫。圖/國光客運提供
民眾只要在全台國光客運車站掃描櫃檯立牌QR Code，就可獲得限量3日電子序號，免費觀賞《鬼滅之刃》與《天竺鼠車車》等日本人氣動畫。圖/國光客運提供

鼓勵民眾踴躍利用大眾運輸返鄉團圓或全家出遊，國光客運配合公路總局春節疏運優惠措施，即（9）日起推出36條中、長程地區及國五路線平均八五折優惠，加上今年特別推出「孝親專案」，65歲以上銀髮族有原優待票再打五折優惠，等於只要全票核定票價的四分之一，再配合交通部觀光局加碼補助住宿，搭乘國光客運北上前往北北基桃竹等六縣市，55歲以上國民每人每日住宿更可折抵1,500元，是歷來最優惠春節連假疏運方案。

國光客運平均85折優惠路線包含台北往返日月潭、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線熱門旅遊地區，國五路線囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證又可免費轉乘當地客運一段票（或享基本里程免費）優惠。85折優惠適用至16日（大年初五），65歲以上銀髮族孝親專案限定即日起至11日（除夕）北上路線以及12日（大年初一）至14日（大年初三）南下路線。

為活絡北台灣旅遊活動的「春節疏運孝親專案」，觀光局補助住宿每晚折抵1,500元，55歲以上國民每人最高享有6,000元補助，再加上台北市政府同步推出「台北加碼GO」補助自由行旅客每人每晚1,000元，國光客運建議民眾善加利用，趁春節連假期間反向搭乘國道客運北上探親或旅遊，不用人擠人又可賺政府補助。

考慮到打發車上無聊時間，國光客運再次攜手台灣大哥大（3045）旗下影音平台myVideo，即日起起至3月31日聯名推出《myVideo X國光客運 請你追劇》活動，乘客搭車前掃描車站櫃檯立牌QR Code，即可獲得限量10,000組三天72小時免費電子序號，免費觀賞電影《無聲》與《怪胎》等金馬獎強片，就連全系列《鬼滅之刃》與《天竺鼠車車》等日本人氣動畫也都不用錢，下車回家後還可無縫接軌，春節連假期間無論車上或在家都可放心追劇。

落實防疫規定，國光客運表示，各車站都有提供酒精消毒液，乘客上車前一律測量額溫，駕駛全程配戴口罩，也會提醒要求乘客車上全程配戴口罩並禁止飲食；每部班車都會進行完整清潔消毒標準作業程序SOP，包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，以75%稀釋酒精擦拭清潔，至於空調出風口、椅墊與頭枕巾等處，同樣會以75%稀釋酒精噴霧消毒，最後再用稀釋漂白水擦拭車廂地板與車窗，整部車定期以食品級二氧化氯霧化消毒，深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統。

國光客運 春節 酒精

延伸閱讀

春節防疫 台中全市小黃大消毒

老是忘記帶口罩 蔣偉文創作口罩防老糊塗

中市計程車全面消毒 盧秀燕：貼紙供乘客認明

讓乘客安心搭車 台中市計程車連兩天大消毒

相關新聞

超商搶年節祭拜商機 小七除夕賣最好是這款便當

過年大家忙祭拜，加上許多店家不營業，讓超商雙雄掀搶客大戰，攻年節祭拜、夜貓商機。7-ELEVEN表示，除夕大家拜「家中守...

春節搭公路客運 輕鬆返鄉旅遊又可享優惠

春節連假期間，交通部公路總局鼓勵民眾多多搭乘公路客運前往宜花東地區，該局特別推出北花線來回票400元、宜花東地區「在地有...

搭客運返鄉！國光推票價優惠 免費看鬼滅、天竺鼠車車、金馬強片

鼓勵民眾踴躍利用大眾運輸返鄉團圓或全家出遊，國光客運配合公路總局春節疏運優惠措施，即（9）日起推出36條中、長程地區及國...

中油春節不打烊！加碼推新春活動 最高享10.8%回饋

農曆春節假期將至，考量民眾返鄉或出外旅遊用油需求，中油今（9）日表示，農曆春節期間除少部分加油站營業時間略作調整外，位於...

460億商機…餐飲業攻冷凍宅經濟

疫情推升「宅經濟」，餐飲業者搶攻四六○億冷凍食品市場商機，大動作拓展零售版圖，包含北軒餐飲集團TGI FRIDAYS、和...

政經私房話／楊金龍 津津樂道養豬事

肩負捍衛匯市重責大任的央行總裁楊金龍，是理論與實務兼具的經濟學博士，在金融市場上與炒匯熱錢相戰毫不退縮，但私下熱愛自然又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。