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元月營收／豐泰年增15.73% 今年重啟擴產計畫

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
豐泰企業董事長王建弘。記者宋健生攝影／報系資料照
豐泰企業董事長王建弘。記者宋健生攝影／報系資料照

豐泰（9910）今（9）日公告1月合併營收68.48億元，年增15.73%。豐泰表示，元月營收成長主要是因去年元月底逢過年，今年元月工作天數增加所致。同時看好市場需求逐漸回到正軌，公司今年也重啟擴廠和擴產計畫，會是推動今年營收的主要動能，預計整體2021年產能將較去年成長7-10%。

豐泰公告1月成品鞋生產量為1,047萬雙，較前月減少6.5%，較2020年同期增加10.4%；1月成品鞋銷售量為1,147萬雙，較前月增加6.8%，較2020年同期增加18.0%。豐泰表示，目前缺櫃的狀況仍在，但會努力去克服不利因素。

展望今年，豐泰表示，除了中國廠區，旗下的越南、印尼及印度等廠區，今年都將陸續恢復擴廠及擴產計畫，以因應新增製鞋訂單。預計產能將新增7-10%，有利公司回到成長軌道。

豐泰去年全年成品鞋累計生產量1億1,203萬雙，較2019年同期減少8.7%；全年成品鞋累計銷售量1億993萬雙，較2019年同期減少10.2%，仍創歷年同期次高。公司日前也自結去年合併損益，合併營業利益70.84億元，稅前淨利75.78億元，稅後純益約48.1億元、年減22.8%，每股純益（EPS）為5.46元。

豐泰 營收

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