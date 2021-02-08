宇隆1月營收2.94億元 創歷史新高
汽車零組件大廠宇隆（2233）公布1月合併營收2.94億元，月增4.3%、年增50.8%，創歷史單月營收新高；由於中國大陸車市回溫，且新料號出貨將逐步增加，法人對宇隆今年營運成長維持正向看法。
另外，宇隆投資約8億元、在中港加工出口區規劃的新廠，已於1月中動工，預計2022年底完工投產，新廠可增加現有台灣廠的三倍產能；另外，宇隆也積極投入電動車相關零組件的開發生產。
宇隆的生產基地包括台中、浙江嘉善、廣東東莞及泰國巴真武里府，主要技術留在台灣；台中廠目前月營收約4,000萬元，未來新廠開出後可達1.2億元。
宇隆去年下半年擺脫疫情干擾，單月營收自6月起轉為正成長，全年營收25.38億元、年增7.8%；由於大陸車市回溫，且新料號出貨將逐步增加，法人估，宇隆今年營收看增二成。
展望今年，隨著新冠疫苗開始施打，在疫情影響因素降低下，預估大陸車市銷售成長幅度在五成左右，可望為宇隆營運帶來穩定支撐動能。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言