宇隆1月營收2.94億元 創歷史新高

汽車零組件大廠宇隆（2233）公布1月合併營收2.94億元，月增4.3%、年增50.8%，創歷史單月營收新高；由於中國大陸車市回溫，且新料號出貨將逐步增加，法人對宇隆今年營運成長維持正向看法。

另外，宇隆投資約8億元、在中港加工出口區規劃的新廠，已於1月中動工，預計2022年底完工投產，新廠可增加現有台灣廠的三倍產能；另外，宇隆也積極投入電動車相關零組件的開發生產。

宇隆的生產基地包括台中、浙江嘉善、廣東東莞及泰國巴真武里府，主要技術留在台灣；台中廠目前月營收約4,000萬元，未來新廠開出後可達1.2億元。

宇隆去年下半年擺脫疫情干擾，單月營收自6月起轉為正成長，全年營收25.38億元、年增7.8%；由於大陸車市回溫，且新料號出貨將逐步增加，法人估，宇隆今年營收看增二成。

展望今年，隨著新冠疫苗開始施打，在疫情影響因素降低下，預估大陸車市銷售成長幅度在五成左右，可望為宇隆營運帶來穩定支撐動能。