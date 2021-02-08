快訊

吸電子煙竟肺炎纏身！疑國內成人通報第一例

宇隆1月營收2.94億元 創歷史新高

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

汽車零組件大廠宇隆（2233）公布1月合併營收2.94億元，月增4.3%、年增50.8%，創歷史單月營收新高；由於中國大陸車市回溫，且新料號出貨將逐步增加，法人對宇隆今年營運成長維持正向看法。

另外，宇隆投資約8億元、在中港加工出口區規劃的新廠，已於1月中動工，預計2022年底完工投產，新廠可增加現有台灣廠的三倍產能；另外，宇隆也積極投入電動車相關零組件的開發生產。

宇隆的生產基地包括台中、浙江嘉善、廣東東莞及泰國巴真武里府，主要技術留在台灣；台中廠目前月營收約4,000萬元，未來新廠開出後可達1.2億元。

宇隆去年下半年擺脫疫情干擾，單月營收自6月起轉為正成長，全年營收25.38億元、年增7.8%；由於大陸車市回溫，且新料號出貨將逐步增加，法人估，宇隆今年營收看增二成。

展望今年，隨著新冠疫苗開始施打，在疫情影響因素降低下，預估大陸車市銷售成長幅度在五成左右，可望為宇隆營運帶來穩定支撐動能。

營收 車市

延伸閱讀

電動車好夯 大陸1月新能源乘用車零售銷量暴增逾281%

低估車市回溫速度 德國晶片荒恐拖到第3季

元月車市爆量 創20年新高

晶片缺貨 考驗車廠對應力

相關新聞

台電：籲中市府支持增氣減煤 樂見盧市長正視境外污染

近期空氣品質不佳，針對台中市長盧秀燕表示須正視境外污染問題，台電今（8）日表示，樂見盧市長認真面對空污真正成因。同時，台...

NCC否決CNN與FRANCE 24進駐52台 空頻到農曆年後

NCC今天決議，考量新聞區塊目前都是國內新聞台，基於消費者權益與收視習慣，對於CNN與FRANCE 24遞補52台的頻道...

大陸快遞一哥順豐傳併嘉里物流，看上哪一點？

大陸快遞業一哥順豐速運集團創辦人、董事長王衛，在坊間被稱為「樓爺」，坐擁216套房產，但地產投資只是前菜，主食在物流業。5日傳出，順豐計畫收購嘉里物流部分股權，物流帝國擴大在海外插旗。

老牌糕點品牌春節疫外突圍 搶台灣在地市場

2020年受疫情關係衝擊，觀光客歸零，老牌糕餅品牌迎來今年上半年最重要檔期春節，不但各出奇招，也轉型求生。

零售通路總動員 搶賺春節財最後衝刺

通路總動員搶春節前採購商機，超商、百貨與量販爭搶消費者荷包。由於消費者今年春節不能出國，更會張羅全家團聚、好友送禮所需的...

阿聯酋航空Skywards推新措施 延長會員等級至2022年

作為阿聯酋航空及flydubai共享的忠誠計畫，獲獎無數的阿聯酋航空Skywards將推出新措施，提供其會員更多的支援、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。