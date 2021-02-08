老牌糕點品牌春節疫外突圍 搶台灣在地市場

2020年受疫情關係衝擊，觀光客歸零，老牌糕餅品牌迎來今年上半年最重要檔期春節，不但各出奇招，也轉型求生。

百年老店郭元益2020年不但結合foodpanda拚外送之外；旗下喜餅品牌L'AFFECTION拉法頌，以往只能在郭元益門市購買，只是2020年上半年婚宴都延後到下半年，因此首度與全家便利商店獨家合作小份量包裝的手工餅乾系列，因為便利消費者，可順手購買，也可以吃到單入餅乾，而有不錯成績。

為了搶今年農曆春節的伴手禮贈禮商機，郭元益首次推出不只能吃、也充滿聽覺享受的音樂糕餅禮盒「小樂曲」，特別邀來設計師方序中親自操刀食物與包裝設計，該禮盒還附上三首演員鳳小岳創作歌曲，只要跟著《小樂曲》音樂故事小卡依序品嚐，以五感體驗搶市。

同樣是百年老店舊振南，呼應2021年為牛年，與米其林指南官方指定「湯瑪仕肉舖」推出牛年限定聯名禮盒，限量5,000盒，預售銷售相當亮眼，突破目標量50%。

舊振南總經理李立元表示，去年業績因疫情關係，年衰退40%，是他進公司八年來首見；迎接春節禮品商機，今年預估可成長15%，因為大家不能出國，會更注重送禮。

微熱山丘今年鳳梨酥春節禮盒預購，也首度與7-ELEVEN合作，也進入電商博客來通路；海外市場則除了新加坡、日本、上海，顧客今年也可透過伴手禮平台商「iCarry」訂購，並宅配至美、加、澳、韓、馬、越、泰、法等地區。