皇翔砸3.79億購地 西門町漢中街土地有望今年推案

皇翔建設（2545）今（8）日公告向關係人購入台北市萬華區漢中段、新北市土城區樂利段土地，總計以3.79億元向關係人購地；皇翔表示兩塊地目前整合、規劃中，不確定是否來得及今年推案。

皇翔建設今日以2.08億元、1.71億元分別向關係人慶隆開發，以及皇翔投資、廖羚君購入台北市萬華區漢中段35.695坪、新北市土城區樂利段136.7坪土地；皇翔建設指出，土城樂利段土地位於裕民路、中央路交叉口，全案整合過後土地面積約500多坪，目前產品規劃中，推案時間未定。

另外，皇翔建設表示，台北市漢中段土地因旁邊還有一塊國有土地必須進行申購，若順利整合，該案土地面積可達300多坪，目前朝中小坪數做規劃，推案進度需視跟申購國有地狀況，若一切順利，有機會在今年下半年推案。

皇翔上周五（5日）封關日收在35.4元、上漲1.1元。